Detalhes da gestação de Lindsay Lohan são revelados; Descubra

Lindsay Lohan anunciou a gravidez do primeiro filho em março deste ano

Desde que anunciou a gravidez do 1° filho, em março deste ano, Lindsay Lohan tem esbanjado beleza e compartilhado momentos radiantes da gestação, porém em muitos detalhes. O site norte-americano TMZ informou que a atriz está esperando um menino.

Ainda segundo o veículo, fontes próximas ao casal afirmam que Lindsay está muito perto de dar à luz ao bebê.

Grávida do executivo financeiro Bader Shammas, o parto de Lindsay será nos Emirados Árabes Unidos, com a presença da mãe e dos irmãos da atriz, que já estão aguardando no país. Vale lembrar que o casal mora em Dubai.

Para outro tabloide americano, US Weekly, uma outra fonte contou que a gravidez de Lindsay foi "incrível" e que atualmente o filho é a prioridade "número um" dela. "A gravidez dela foi tranquila e incrível", disse uma fonte à agência, o que ela deseja agora é "que o bebê esteja saudável".

Segundo a fonte, a atriz planeja ter uma família grande: "Ela sempre disse que quer ter três ou quatro filhos", contou a fonte ao US Weekly.

Além disso, Lindsay já tem uma pequena lista de nomes para o bebê, onde mantém também sugestões da família. O insider também revelou que a atriz vai seguir a tradição, adotando o sobrenome de Shammas para o filho.

"Lindsay é tradicional e é ainda mais emocionante porque ela agora tem um vínculo ainda maior com o marido, porque o filho deles carregará o sobrenome dele", disse a fonte. O insider finalizou dizendo que a atriz tem estado muito "felize emocionada" durante a gravidez e que "ela está pronta para a maternidade".

"Sempre foi um sonho para ela. Ela sente que ser mãe a tornará uma atriz, empresária e esposa melhor. [...] Tem sido uma jornada emocional para ela de uma maneira tão boa... Ela está tão feliz com isso e conquistando momentos em sua vida que ela sempre quis. É uma grande conquista e ela está muito animada", finalizou.

Lindsay Lohan e Bader Shammas se conheceram em Dubai e começaram a namorar no período da pandemia. Em novembro de 2021, a atriz anunciou o noivado com o executivo e, em julho de 2022, os dois casaram.