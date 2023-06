Gravidíssima, Lindsay Lohan encanta com barrigão em nova foto

Atriz Lindsay Lohan, que está esperando seu primeiro filho com Bader Shammas, deixa silhueta à mostra em vestido

Nesta segunda-feira, 5, a atriz Lindsay Lohan decidiu encantar seus seguidores ao compartilhar um novo clique ostentando seu barrigão! Em sua primeira gestação, a famosa espera um filho com o empresário Bader Shammas e aproveitou para deixar a silhueta de grávida à mostra em uma selfie que realizou no espelho do banheiro de sua casa, com um vestido largo.

Mesmo com um look mais confortável, o barrigão de final de gestação ficou bem evidente. Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou a mesma foto de seu feed e escreveu: “Feliz segunda!”. Já na postagem normal, usou apenas um emoji de coração branco para ilustrar a imagem.

Os comentários foram inundados de elogios para a ex-Meninas Malvadas. “Radiante”, exaltou uma internauta. “A mami está lindíssima”, exclamou uma outra seguidora. “Nunca esteve tão linda”, elogiou um terceiro usuário. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição da futura mamãe Lindsay Lohan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lindsay Lohan (@lindsaylohan)



Lindsay Lohan surpreende ao exibir barriga de grávida usando maiô

Aproveitando o sol para renovar seu bronzeado, no final de maio, Lindsay Lohan decidiu compartilhar em seu Instagram uma foto exibindo a sua barriga de grávida. A estrela do filme “Meninas Malvadas” posou para a foto com um maiô preto que dava destaque para a barriga.