Tom Holland anuncia pausa na carreira após ‘experiência difícil’ em série

Tom Holland admitiu que seu trabalho no suspense psicológico ‘Entre Estranhos’ o deixou ‘destruído’

O ator Tom Holland, anunciou que vai fazer uma curta pausa na carreira após um trabalho difícil em uma série. As informações foram reveladas por ele em entrevista ao Extra: "Foi uma época difícil, com certeza", ele admitiu ao abordar as gravações da minissérie ‘Entre Estranhos' ('The Crowded Room'), que estreia no próximo dia 9.

"Estávamos explorando certas emoções que definitivamente nunca experimentei antes. E, além disso, ser produtor, lidar com os problemas do dia a dia que acompanham qualquer set de filmagem, apenas acrescentou um nível extra de pressão".

Ele, então, anunciou: "Agora, estou tirando um ano de folga e isso é resultado de como essa série foi difícil", acrescentou.

"Não sou desacostumado com trabalho duro, sempre vivi com a ideia de que trabalho árduo é um bom trabalho. E eu realmente gostei disso", continuou ele. “Mas, novamente, a série me destruiu. Chegou um momento em que eu estava, tipo, 'eu preciso fazer uma pausa’.”

Inspirada no livro ‘The Minds of Billy Milligan’, que conta uma história real, a série de suspense psicológico traz o astro britânico no papel de um jovem que é preso por um crime chocante, enquanto uma investigadora tenta solucionar o mistério. Amanda Seyfried, Will Chase e Emmy Rossum são mais alguns nomes que aparecem no elenco da produção.

Tom Holland abre o jogo e fala sobre relacionamento com Zendaya

Tom Holland quebrou seu silêncio em relação ao seu namoro com a atriz Zendaya, os dois são colegas de elenco na franquia ‘Homem-Aranha’ e começaram o romance nos bastidores dos filmes da Marvel e levam um relacionamento super discreto fora dos holofotes.

Em nova entrevista o astro falou de seu relacionamento com Zendaya em entrevista ao site Unilad. Sem mencionar Zendaya nominalmente, Holland disse que conquistou sua namorada ao fazer uso de suas habilidades como carpinteiro.

“Eu consertei a porta da minha namorada bem no início do nosso relacionamento”, disse Holland. “Eu estava de boa na casa dela e a porta estava quebrada. Aí eu falei, ‘vou arrumar essa porta para você’. Aí estamos apaixonados”.