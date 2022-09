Tom Hanks diz que só fez quatro filmes muito bons na carreira

Ator Tom Hanks surpreendeu seus fãs ao opinar sobre os filmes que fez em mais de 40 anos de carreira

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 20h39

O ator estadunidense Tom Hanks (66) deu uma opinião sincera sobre os filmes que fez nos 40 anos de carreira. Hanks, que está no novo filme da Disney Pinóquio, que será lançado em breve, disse que fez apenas quatro filmes “muito bons”, surpreendendo alguns de seus fãs.

Em entrevista para a revista People, sem revelar quais são os filmes, disse que o filme Splash! Uma sereia em minha vida, de 1984, é um deles. Vale lembrar que Tom Hank ganhou o Oscar de Melhor Ator por dois anos consecutivos, com Philadelphia (1993) e Forrest Gump (1994), o único a conseguir ganhar a estatueta dois anos seguidos.

“Ninguém sabe como um filme é feito, embora todos pensem que sabem… Eu fiz uma tonelada de filmes e quatro deles são muito bons, eu acho, e ainda estou impressionado com a forma como os filmes se formam”, disse.

Tom Hanks já protagonizou filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Prenda-me se For Capaz, O Terminal, Ponte dos Espiões e The Post, entre outros filmes muito aclamados pelo seus milhares de fãs espalhados pelo mundo.

Mesmo sem falar quais são seus filmes “muito bons”, ele já indicou seus favoritos, em 2021. A League of Their Own, O Náufrago e Cloud Atlas.

Filme 'Elvis' chega a R$ 18 milhões de bilheteria no Brasil

Elvis, filme que conta a história da vida do cantor de rock Elvis Presley, tem Austin Butler e Tom Hanks nos papéis principais do longa, e foi aclamado pelo público brasileiro.

O filme produzido por Baz Luhrmann já arrecadou R$ 18 milhões em bilheteria no Brasil, e já foi visto por mais de 760 mil pessoas no país. A produção passeia da infância do cantor, até seu sucesso mundial, focando na relação com o empresário Parker, interpretado por Tom Hanks no filme.