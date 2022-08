Filme 'Elvis' chega a R$ 18 milhões de bilheteria no Brasil

Filme biográfico sobre Elvis Presley, com Austin Butler no papel da estrela e Tom Hanks no elenco, é aclamado pelos brasileiros

Publicado em 03/08/2022, às 10h45

O filme que traz a história de Elvis Presley (1935 - 1977), tem Austin Butler e Tom Hanks nos papéis principais, está em cartaz no Brasil desde julho, e foi aclamado pelo público brasileiro.

Elvis, produzido por Baz Luhrmann já arrecadou R$ 18 milhões em bilheteria no Brasil, e já foi visto por mais de 760 mil pessoas no país.

O filme que traz a história do astro Elvis Presley, passeia desde a infância do cantor, até seu sucesso mundial, com foco em sua relação com o empresário Parker (Coronel) que é interpretado por Tom Hanks no filme.

No filme produzido pela Warner Bros, é o ator Austin Butler que interpreta a estrela, e tem sido aclamado por sua atuação de Elvis. Um dos pontos altos de 'Elvis' também é a produção e composição de imagens e figurinos.

Shakira, Tom Hanks e Winnie Harlow marcam presença na pré-estreia do filme "Elvis" em Cannes

A pré-estreia do filme 'Elvis' aconteceu no Festival de Cannes, e contou com a presença de várias celebridades.Shakira compareceu ao evento sorridente em um vestido preto longo com fenda lateral no tapete vermelho no Festival francês. A cantora completou o look com luvas da mesma cor. O ator coadjuvante no filme Elvis, Tom Hanks apareceu simpático no tapete vermelho de Cannes com um look all-black composto por terno e camisa.

