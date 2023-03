Tom Cruise não estará no Oscar 2023. Saiba o motivo!

Representante de Tom Cruise revela que ele não estará na cerimônia do Oscar 2023. A atriz Glenn Close também cancelou sua participação. Saiba os motivos!

O ator Tom Cruise cancelou a sua ida à cerimônia de entrega do Oscar 2023 neste domingo, 12. De acordo com o site da revista People, o representante do artista confirmou a ausência dele, mesmo com um filme dele, chamado Top Gun: Maverick, concorrendo em seis categorias.

O ator não estará na premiação por causa das gravações do seu novo filme, Missão Impossível 8, no exterior. O artista decidiu que seu produtor, Jerry Bruckheimer, será o responsável por receber os prêmios que o seu filme possa ganhar no Oscar 2023.

O filme Top Gun: Maverick foi indicado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição, Melhor Canção Original, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Som. Inclusive, a canção Hold My Hand será apresentada no palco da premiação com a presença de Lady Gaga.

Glenn Close também não estará no Oscar 2023

Outra ausência na premiação do Oscar 2023 é a da atriz Glenn Close. Ela iria apresentar uma das categorias da premiação, mas precisou cancelar sua participação. De acordo com o site da revista People, a artista foi diagnosticada Covid-19 e está de repouso em sua casa.

++ Oscar 2023: Veja os looks dos famosos na premiação do cinema