Tom Cruise fala sobre possibilidade de gravar Missão Impossível no Brasil

Tom Cruise diz que já conversou com diretor de 'Missão Impossível' em rodar o filme no Brasil

Aos 61 anos, Tom Cruise está apenas alguns dias do lançamento do sétimo filme da saga Missão Impossível.

Em entrevista ao Fantástico, Cruise desconversou sobre o fim da franquia e falou sobre a possibilidade de gravar um episódio do projeto no Brasil: “Eu e o diretor já conversamos sobre isso: como filmaríamos no Brasil? Onde? São coisas que a gente pensa sim", afirmou.

Famoso por gravar cenas sem dublê em seus filmes de ação, o astro de Hollywood revelou o segredo de sua energia e coragem no set: "O interesse pelas pessoas e pela vida. sempre fui assim, curioso. Faço filmes há 44 anos e aprendo todo dia. Nunca acaba".

Cruise se desafiou mais uma vez quando o assunto são sequências perigosas. O astro de Hollywood pulou de 1.200 metros de altura com uma moto, despencando de um paredão rochoso até abrir um pequeno paraquedas.

"Fiz oito vezes. É muito divertido, mas muito perigoso. Eu gosto da sensação, mas dou um passo de cada vez. Quero ser muito competente e muito habilidoso no que faço", disse o ator

Os riscos são tantos que os seus colegas de elenco temem pela vida do astro, Simon Pegg, revelou que tem medo de que o amigo morra em uma das diversas cenas perigosas que faz há anos, dispensando dublês durante as filmagens.

“Tom está pulando de penhascos em uma motocicleta, ele está pendurado em trens - é uma coisa genuinamente perigosa. Há sempre uma sensação de que, um dia, algo pode dar errado, podemos perder Tom, sabe”, revelou Simon, durante um bate-papo com o site Deadline.

"Missão Impossível: Acerto de Contas - Parte 1" chega aos cinemas na quarta-feira, 12, daquele jeito clássico da franquia, com muita ação, perseguições absurdas e cenários maravilhosos.

Tom Cruise descarta aposentadoria

O astro Tom Cruise descartou qualquer plano de aposentadoria nos próximos anos e disse que planeja alcançar seu colega Harrison Ford, que continua na ativa aos 80 anos.

“O Harrison Ford é uma lenda”, elogiou Cruise sobre os feitos do colega de profissão no mais recente ‘Indiana Jones’. “Eu espero ainda estar na ativa com a idade dele, ainda tenho mais 20 anos para alcançá-lo. Espero ainda estar fazendo ‘Missão: Impossível’ quando tiver a idade dele”.