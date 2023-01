Tobey Maguire revela o que o ajudou a viver personagem 'assustador' no cinema

Astro da Marvel, Tobey Maguire está no elenco de Babilônia com Brad Pitt e Margot Robbie

Conhecido por dar vida ao Homem-Aranha, super-herói da Marvel, o ator Tobey Maguire (47) entrou em outro universo para contar uma nova história. Agora, no elenco de Babilônia, filme que estreia em 19 de janeiro nos cinemas brasileiros, ele contará a história de uma Hollywood que passa por uma grande mudança, com a transição do cinema mudo para os filmes falados.

A trama se passa em 1920, e o artista diz que a ambientação foi um dos pontos mais importantes para realmente se sentir na época. Para ele, o figurino e a maquiagem foram pontos centrais na criação e interpretação de James McKay, personagem que já foi classificado como o "mais assustador e depravado" do filme, pela mídia internacional.

"O figurino realmente me trouxe um sentimento de autenticidade, e explorando ideias bem diferentes até chegar no resultado final. Passamos por cinco ou seis looks totalmente distintos. O figurino foi muito importante para mim entender o personagem e me sentir na época", explicou o ator, relembrando os bastidores do longa-metragem.

Além disso, para ele, a construção do ambiente aconteceu de forma natural, graças aos outros colegas de elenco –que conta com grandes nomes como Margot Robbie, Brad Pitt e Olivia Wilde. "Não quero dizer exatamente que foi fácil, mas as ideias de todo mundo combinavam e davam certo com a visão do diretor", acrescenta ele.

Por fim, Maguire ainda afirma que o diretor, Damien Chazelle, que já dirigiu filmes como La La Land: Cantando Estações (2016) e Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), criou um ambiente livre para que os artistas se sentissem à vontade para também criar seus personagens. "Como um ator, eu pude ser muito criativo, brincar e tentar coisas que eu jamais tentaria por precisar entregar o que era necessário para a cena. Neste filme, não era assim."

Babilônia concorre o Globo de Ouro, nesta terça, 10, em cinco categorias e em nove na premiação Critics’ Choice Awards, neste domingo, 15. Além disso, o longa também é cotado para estar na cerimônia do Oscar, em março.