Tarantino quer Bruce Willis volte às telas para seu último filme

Bruce Willis está afastado das telas desde março de 2022, quando foi diagnosticado com afasia, um distúrbio que afeta a comunicação

Quentin Tarantino quer que Bruce Willis deixe a aposentaria para participar de The Movie Critic, filme que, segundo o cineasta, será o seu último trabalho como diretor.

A informação foi divulgada pelo jornal Daily Express UK. De acordo com o tabloide britânico, um produtor que não teve a identidade revelada afirmou que Tarantino gostaria que o ator tivesse um pequeno papel no longa.

O ator de 68 anos, está afastado das telas desde março de 2022, quando foi diagnosticado com afasia, um distúrbio que afeta a comunicação. Desde então, o problema progrediu e ele desenvolveu demência frontotemporal (FTD), que também atinge as habilidades cognitivas. A doença não tem cura e piora com o passar do tempo. Ela é um conjunto de distúrbios que atingem os lobos frontais, provocando mudanças de comportamento e personalidade e levando à dificuldade de compreender e de produzir a fala.

O astro de Duro de Matar chegou a aparecer em alguns registros divulgados por suas filhas recentemente e, em março, renovou os votos de casamento com a mulher, Emma Heming.

Tarantino espera que o ator esteja bem o suficiente para fazer uma aparição especial em seu filme. “Quentin ainda não falou com a família de Bruce – e vai respeitar totalmente os desejos dela caso ele esteja muito doente”, esclareceu a fonte. “Se esse for o caso, ele planeja tentar usar um pequeno trecho de um dos muitos filmes antigos de Bruce no longa”, completou.

Os dois ficaram amigos quando o diretor o escalou para viver Butch Coolidge no clássico Pulp Fiction: Tempo de Violência, de 1994, um dos filmes que ajudaram a restabelecer a carreira do ator na época.

Em uma recente entrevista ao DeMorgen (via Deadline), Quentin Tarantino fez questão de descartar qualquer rumor de Kill Bill 3, amplamente pedido pelos fãs do cineasta “Eu não vejo isso. Meu último filme é sobre um crítico de cinema, um crítico homem. E ele se passa nos anos 70 ”, disse o diretor se referindo a The Movie Critic.

Esposa de Bruce Willis faz desabafo sobre opções de tratamento de demência de ator

Emma Hemming Willis, atual esposa de Bruce Willis, fez uma atualização sobre o estado de saúde do marido: “Quando você vive no mundo da demência, sabe que as opções de tratamento são escassas”, desabafou Emma. "Mas alguns não aceitam ficar parados, que é a forma como a mudança é feita", disse ela, elogiando o cineasta.