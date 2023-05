Esposa de Bruce Willis faz desabafo sobre opções de tratamento de demência de ator

Bruce Willis sofre de demência frontotemporal; a doença não tem cura

Emma Hemming Willis (44), esposa de Bruce Willis (68) fez uma atualização sobre o estado de saúde do marido, que foi diagnosticado com demência frontotemporal e se aposentou do cinema. Em seu Instagram, a ex-modelo fez um desabafo sobre as opções de tratamento para o astro da franquia Duro de Matar, com quem tem duas filhas.

Ela fez um post em seu Instagram, ao lado do diretor Max Lugavere, que fez um documentário sobre a vida de sua própria mãe enquanto ela lutava contra a demência, chamado Empty Boxes (Caixas Vazias). “Quando você vive no mundo da demência, sabe que as opções de tratamento são escassas”, desabafou Emma. "Mas alguns não aceitam ficar parados, que é a forma como a mudança é feita", disse ela, elogiando o cineasta. "Ser tão gentil em compartilhar essas informações é uma verdadeira bênção", afirmou.

O post recebeu vários comentários, inclusive de Demi Moore (60), ex-mulher de Bruce e mãe de três filhas com ele. "Estou ansiosa para ver", escreveu ela. "Você é uma guerreira e estou muito orgulhoso de estar nessa luta com você", acrescentou o diretor. Um fã também deixou um comentário poderoso. "Obrigado por todo o seu esforço para nos ajudar a entender melhor como lidar com um ente querido com demência", afirmou o seguidor de Emma.

A demência frontotemporal não tem cura e piora com o passar do tempo. Ela é um conjunto de distúrbios que atingem os lobos frontais, provocando mudanças de comportamento e personalidade e levando à dificuldade de compreender e de produzir a fala - a afasia que Bruce teve em 2022.

Confira o post:

Astros de Hollywood têm dado apoio "24 horas por dia" à família de Bruce Willis

Bruce Willis, sua família tem recebido todo o apoio de seus amigos de Hollywood. As informações foram trazidas por fontes próximas à situação ao site Radar Online.

As cinco filhas e a esposa de Bruce contam com o total apoio de seus colegas de trabalho, incluindo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Jason Statham – que já contracenaram com ele.