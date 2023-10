Sucesso na música, Anitta se prepara para estrelar filme: “A atriz veio aí”

Durante coletiva de imprensa com a CARAS Digital, Anitta entrega planos de transição dos palcos para as telas do cinema

Enquanto se prepara para lançar seu novo álbum 'Funk Generation' e conquistar o público em sua próxima turnê de Carnaval, Anitta está prestes a dar seus primeiros passos no mundo da atuação. Durante uma coletiva com a CARAS Digital, a nossa Girl From Rio abriu detalhes de alguns de seus muitos planos para o futuro.

A revelação surgiu quando a cantora foi questionada sobre seu recente encontro com alguns produtores internacionais como Poo Bear: “O álbum já está fechado. Isso tem a ver com as músicas para o próximo projeto. Ano que vem, se tudo acontecer como o planejado, eu vou parar durante uns meses para rodar um filme”, iniciou.

"Eu não vou ter tempo de ficar no estúdio fazendo mais músicas para o próximo álbum, então eu já estou fazendo isso agora, antes que eu pare para rodar o filme que eu tenho programado, se acabar a greve”, Anitta revelou que apesar de se jogar no mundo da atuação, não deve deixar os fãs sem seus lançamentos musicais.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Anitta surge como atriz! Na última quinta-feira, 19, a carioca lançou seu mais novo clipe ‘Mil Veces’, em que aparece interpretando uma mulher que está presa em relacionamento tóxico, mas cheio de paixão e muita sensualidade ao lado do cantor italiano Damiano David, da banda Måneskin.

"Foi super legal gravar com ele, foi uma pessoa super profissional. A gente não tinha muita intimidade, mas parece super íntimo. A atriz veio aí”, a cantora brincou sobre sua nova empreitada profissional no clipe da canção, que faz parte de seu novo projeto, o álbum 'Funk Generation'. Apesar de entregar tudo, Anitta confessou que fica nervosa para filmar cenas íntimas; confira o desabafo da cantora.

