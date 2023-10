Anitta abre o jogo sobre suposto affair com Damiano David: “Namorado por um dia”

Tá rolando? Anitta revela a verdade sobre rumores de romance com Damiano David durante coletiva de imprensa com a CARAS Digital

Durante uma coletiva de imprensa, que contou com a partição da CARAS Digital, a cantora Anitta esclareceu os boatos sobre um possível affair com o cantor italiano da banda Måneskin, Damiano David. Apesar de protagonizar um clipe cheio de cenas quentes com o artista, a funkeira esclareceu que tudo não passou de encenação.

Anitta, que está prestes a lançar o vídeo de seu mais novo hit ‘Mil Veces’, às 21h desta quinta-feira, 19, entregou que a relação foi estritamente profissional durante as gravações: “Não rolou nada, as pessoas estão achando isso, mas não. Eu não sei se a gente tem muito a ver, conhecendo ele assim na vida real, não combina”, disse a cantora.

A brasileira revelou que tinha outro nome em mente para protagonizar o videoclipe, mas vibrou quando o italiano aceitou o convite: “Eu mandei uma carta dizendo ‘você topa ser meu namorado por um dia?’ Ele achou super engraçado. Mas só combinaria assim mesmo, como pessoa não tem nada a ver”, Anitta afastou os rumores de affair.

Apesar dos fãs terem apoiado o casal e celebrado as especulações, a cantora fez questão de evidenciar que eles são pessoas muito diferentes e que atualmente, ela está em outro momento de sua vida, menos ‘atacante’: “Estou muito para trás, não tô muito para frente. Se fosse antigamente, eu já estava por aí no jogo”, ela fez piada.

Por fim, Anitta abriu alguns detalhes dos bastidores do clipe em que encena um relacionamento conturbado, mas que é repleto de fogo, paixão e muita sensualidade: “Foi super legal gravar com ele, foi uma pessoa super profissional. A gente não tinha muita intimidade, mas parece super íntimo. A atriz veio aí”, a cantora brincou.

Embora Damiano faça uma aparição no clipe, é importante ressaltar que ele não canta na faixa. Anitta enfatizou as diferenças entre seus estilos musicais. É relevante mencionar que 'Mil Veces' é uma parte do seu novo projeto, o álbum 'Funk Generation', que ainda não foi lançado. A música em espanhol combina o funk melody com o pop romântico, enquanto o italiano tem uma banda de rock.

Quem é Damiano David?

Durante a coletiva, Anitta contou que conheceu Damiano David durante o VMA 2023. Assim que se encontraram, a cantora convidou o cantor e os outros membros de sua banda para participarem de seu festão após a premiação. Todos eles ficaram encantados e rasgaram elogios para a brasileira, o que deu início aos rumores de um romance com Damiano.

Nascido em Roma, ele é um cantor e compositor italiano. Damiano ficou mais conhecido por integrar a banda Maneskin, vice-campeã da versão italiana de um reality show. Cheio de estilo e autenticidade, o artista também chama atenção por seu forte posicionamento político; saiba mais sobre o italiano que aparece no clipe de Anitta.