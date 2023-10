Anitta entrega nervosismo para gravar cenas quentes: “Fico com vergonha”

Prestes a estrear videoclipe sensual e série da Netflix, Anitta revela desafio para gravar cenas íntimas durante coletiva com a CARAS Digital

Apesar de parecer super desinibida diante das câmeras, Anitta confessou que tem dificuldades para se soltar. A revelação da 'Girl From Rio' surgiu durante uma coletiva de imprensa, que contou com a presença da CARAS Digital, sobre o novo videoclipe da cantora, em que ela exala sensualidade ao lado do cantor italiano Damiano David.

Anitta, que está prestes a lançar o vídeo de seu mais novo hit ‘Mil Veces’, às 21h desta quinta-feira, 19, detalhou os bastidores da produção com o vocalista da banda Måneskin: “Eu estava bem nervosa. Não por ser ele, mas eu fico nervosa com qualquer clipe que eu tenha que beijar, que eu tenha que fazer essas coisas”, iniciou.

Na canção, a cantora fala sobre um relacionamento conturbado, mas que é repleto de paixão e muito fogo, por isso, ela e o cantor encararam cenas mais íntimas no vídeoclipe: “Para mim é sempre um desafio bem pesado fazer um clipe assim. Eu fico com vergonha, por mais que pareça que não, eu fico. Mas ele disse que também estava”, entregou Anitta.

A carioca ainda afastou os rumores de que tenha rolado uma aproximação mais íntima com o italiano nos bastidores: “Não dá para sentir nada, é uma coisa muito fria, muito técnica. Fica um meio sem graça de estar desrespeitando o outro”, disse a brasileira, que levantou rumores de um suposto affair com Damiano, depois que eles trocaram elogios em entrevistas.

Apesar de ser uma relação profissional, a cantora fez questão de rasgar mais elogios ao músico: “O clima nos bastidores é bem tranquilo. O Damiano é bem tranquilo de trabalhar, bem solícito, me lembra muito a minha forma de trabalhar. Foi super profissional, muito racional. Fiquei super feliz”, Anitta exaltou o resultado.

Por fim, ela rebateu os julgamentos por protagonizar cenas mais sensuais: “Quando a mulher é atriz, por exemplo, e faz um filme onde tem beijo, onde tem sexo, tem tudo isso que tem no clipe, as pessoas não julgam tanto como é com cantora. As pessoas têm mais dificuldade de entender que é um personagem, um trabalho artístico”, desabafou.

“Se fosse um homem fazendo todas essas mesmas coisas, a visão seria completamente outra. Minha intenção é fazer a galera pensar sobre isso, fazer essa provocação”, ela finalizou. Vale lembrar que além de surgir como atriz em seu novo videoclipe, Anitta também está prestes a estrear nas telinhas da Netflix, na série teen ‘Elite’. Poderosa, né?

Anitta abre o jogo sobre affair com Damiano David:

Ainda durante uma coletiva de imprensa, que contou com a partição da CARAS Digital, a cantora Anitta esclareceu os boatos sobre um possível affair com o cantor italiano da banda Måneskin, Damiano David. Apesar de protagonizar um clipe cheio de cenas quentes com o artista, a funkeira esclareceu que tudo não passou de encenação e que o músico foi seu 'namorado por um dia'.