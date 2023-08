Steven Spielberg precisou convencer Will Smith a atuar em grande sucesso; entenda

Diretor Steven Spielberg precisou enviar helicóptero para buscar o ator Will Smith

Quase! Em 1997, o ator Will Smith estava indeciso se aceitava ou não o papel em um dos principais filmes sobre alienígenas da história. Na época, o astro havia acabado de interpretar o Capitão Steve, em Independence Day, de 1996, longa que se tornou um dos maiores sucessos. Seu agente, James Lassiter, tentou convencer o artista a topar, mas foi só quando Steven Spielberg foi atrás que tudo deu certo para o famoso estrelar MIB - Homens de Preto.

“No meu auge, os dez melhores filmes que eu fiz na minha carreira foram escolhidos por James. Ele simplesmente tinha um olho. Eu não queria fazer À Procura da Felicidade, eu não queria fazer Ali. E James escolheu MIB -Homens de Preto”, explicou Will, durante o programa Hart To Heart, apresentado pelo ator e comediante Kevin Heart.

“Eu até meio que entendi MIB -Homens de Preto, mas não queria fazê-lo. Foi no ano seguinte de Independence Day, então eu não queria fazer dois filmes de alienígenas um atrás do outro”, completou o ator.

Porém, Steven Spielberg tinha uma carta na manga para conseguir o que queria. O diretor mandou um helicóptero para Will. “Eu estava em Nova York. Pousou na casa dele. [...] Foi a primeira vez que eu tomei limonada com água gaseificada. Você não pode dizer 'não' para isso”, revelou o artista.

“Por que você não quer fazer o meu filme?”, perguntou o diretor, ao se encontrar com Smith. “Se a gente continuasse a conversa ele teria dito 'Palhaço, você sabe que eu fiz Tubarão, né? Você sabe que eu fiz E.T.'”, brincou o ator.

O esforço do diretor e produtor valeu a pena para os dois, visto que o filme se tornou um grande sucesso e acumulou US$ 589 milhões ao redor do mundo todo, enquanto Will ganhou muita notoriedade no mundo do cinema por conta do longa.