Sophia Valverde é anunciada como a nova Mônica em filme da Turma da Mônica

Após passar alguns anos como a Poliana no SBT, Sophia Valverde assume novo desafio na carreira. Saiba quem está no elenco do filme 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo'

Nesta quarta-feira, 29, a atriz Sophia Valverde foi anunciada como a nova intérprete da personagem Mônica nos cinemas. Ela vai assumir a personagem no filme Turma da Mônica Jovem: Reflexo do Medo, que é inspirado nos quadrinhos de Mauricio de Sousa. O novo elenco da história foi revelado e traz estrelas jovens da dramaturgia.

Sophia vai interpretar a Mônica após ficar alguns anos no SBT como a personagem Poliana nas novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça. O Cebolinha será vivido pelo ator Xande Valois. A Magali será Bianca Paiva. O Cascão será vivido por Theo Salomão. E a Milena será interpretada por Carol Roberto.

O filme será gravado na cidade de São Paulo com direção de Maurício Eça, que dirigiu Carrosel: O Filme e A Menina Que Matou Os Pais. Leia aqui a sinopse do filme: "No primeiro dia de aula do ensino médio, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo. Enquanto investigam o que está acontecendo, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro do Limoeiro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior".

Novo visual de Sophia Valverde

A atriz Sophia Valverde está com novo visual! A estrela se despediu do cabelo longo e loiro que usou durante as gravações da novela Poliana Moça, do SBT, na qual interpretou a protagonista. Alguns meses depois de se despedir das gravações da trama, ela fez uma mudança radical em sua aparência.

A artista passou a tesoura nos fios e aderiu ao corte chanel na altura dos ombros. Além disso, ela tingiu as madeixas de castanho escuro. “Curti muito a mudança. E estava com saudades do meu cabelo quase na cor natural dele”, disse ela.