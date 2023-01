Sarah Paulson faz rara aparição com a esposa, Holland Taylor

A atriz Sarah Paulson apareceu de mãos dadas com sua esposa, a também atriz Holland Taylor, em Paris

A atriz estadunidense Sarah Paulson (48) chamou atenção ao ir ao desfile da grife Fendi, no Fashion Week em Paris, de mãos dadas com sua esposa, Holland Taylor (80)! As duas estão juntas há 8 anos, mas fazem poucas aparições juntas, preferem um relacionamento mais reservado.

Sarah usou um conjunto de alfaiataria oversized em um tom caramelo e ainda esbanjou seu novo corte de cabelo no estilo pixie cut, bem curtinho iguais aos de Holland. Já a amada apostou em um casaco blazer cinza e uma calça de alfaiataria branca. As duas usaram diversas joias como acessórios! Ficou muito chique.

A atriz de American Horror Story dificilmente aparece em público com a amada, ou até mesmo nas redes sociais. Porém, dessa vez as duas apareceram de mãos dadas e tiraram diversas fotos.

Sarah Paulson e Holland Taylor, o casal mais chique de Hollywood!

Sarah e Holland se conheceram em 2005, mas só foram ter um contato maior em um evento em 2015. Na época, as duas ficaram trocando algumas declarações nas redes até que em 2016, após um ano de relacionamento, elas tornaram público e mostraram pro mundo o casalzão que são. Apesar da diferença de 32 anos de idade, as duas nunca se importaram e disseram em algumas entrevistas que não procuram a validação do público.

Atualmente as duas são um grande símbolo para a comunidade LGBTQIA+, principalmente porque Sarah frequentemente interpreta personagens com a mesma orientação sexual. Além disso, elas são vistas pelos internautas como um dos casais mais estilosos de Hollywood, sempre apostando em visuais elegantes e modernos.