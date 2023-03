Saiba o motivo para Tom Cruise não ter ido ao Oscar 2023

Imprensa internacional revela motivo pessoal para Tom Cruise não ter aparecido no Oscar 2023, mesmo com o seu filme indicado em algumas categorias

O ator Tom Cruisenão apareceu na cerimônia de premiação do Oscar 2023 no último domingo, 14, e isso levantou suspeitas sobre o motivo da ausência dele. Isso porque, neste ano, ele teve o seu tilme, Top Gun: Maverick, indicado em algumas categorias. Agora, a imprensa internacional entregou um motivo bem pessoal para ele não ter ido ao evento: a ex-mulher dele, Nicole Kidman.

De acordo com o site Daily Mail, Tom Cruise não foi ao Oscar porque não queria correr o risco de esbarrar em Nicole Kidman, com quem ele foi casado de 1990 a 2001. “Tom não estava lá porque ela estava lá, e ele não queria um desentendimento”, disse uma fonte da publicação.

Oficialmente, Tom Cruise disse que não foi ao Oscar por causa do trabalho. O ator não foi na premiação por causa das gravações do seu novo filme, Missão Impossível 8, no exterior. O artista decidiu que seu produtor, Jerry Bruckheimer, será o responsável por receber os prêmios que o seu filme possa ganhar no Oscar 2023.

O filme Top Gun: Maverick foi indicado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição, Melhor Canção Original, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Som. Inclusive, a canção Hold My Hand será apresentada no palco da premiação com a presença de Lady Gaga.