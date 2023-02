Ryan Reynolds e Blake Lively revelam nascimento do quarto bebê

O ator Ryan Reynolds e sua esposa, também atriz, Blake Lively deram à luz ao quarto bebê, e contam como estão sendo os primeiros dias de maternidade

O ator estadunidense Ryan Reynolds (46) e sua esposa também atriz, Blake Lively (35), revelaram que acabaram de dar à luz ao seu quarto bebê. O nascimento da criança aconteceu no dia do Super Bowl. O ator contou à CNBC sobre como está sendo: "Estamos tão animados! Olha, nós não faríamos isso quatro vezes se nós não amássemos", disse ele sobre a chegada do quarto filho.

O ator ainda contou um pouco sobre como está sendo a rotina com o novo membro da família, e como Blake, sua esposa, está: "Todo mundo está ótimo. Na verdade, todo mundo está fantástico. Eu acho que se nós não tivéssemos entendido até agora, nós estaríamos profundamente, profundamente em problemas".

Segundo o ator, sua casa está lembrando um zoológico. Durante uma entrevista online com o resto de sua família, ele brincou: "É um zoológico por aqui. Este é o meu escritório e, para ser sincero, eu provavelmente irei passar o resto da minha vida aqui!"

Apesar de os fãs estarem curiosos com o sexo e nome da criança, a informação permanece um mistério. Segundo Ryan, isso não é um anúncio de nascimento: "Eu não vou dizer isso, isso não é um anúncio de nascimento".

Blake e Ryan: o casal dos sonhos

O casal se casou em setembro de 2021, Blake e Ryan são pais de outros três filhos, Betty (3), Inez (6) e James (8).

Segundo uma fonte próxima dos dois, eles têm uma ótima relação: "Blake e Ryan são incríveis juntos. Ryan é um ótimo pai e ele é muito doce com a Blake. Os dois estão muito animados em relação ao novo bebê. Os irmãos mais velhos se ajustaram bem". A fonte ainda contou que "Blake é uma ótima mãe. Ela está cercada de amigos que a encheram de presentes para as crianças. Ela e Ryan são o casal favorito. E muitas das amigas de Blake almejam ter o que ela tem".