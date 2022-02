Rodrigo Santoro celebra possível indicação de '7 Prisioneiros' ao Oscar 2022: ''Enche o coração de força e orgulho do cinema brasileiro''

Rodrigo Santoro usou suas redes sociais para celebrar a possível indicação de seu filme, 7 Prisioneiros, a algumas categorias do Oscar 2022

Nesta terça-feira, 1, Rodrigo Santoro (46) decidiu usar suas redes sociais para celebrar a possivel indicação de seu filme, 7 Prisioneiros, para algumas categorias do Oscar 2022.

Para isso, ele postou uma série de cliques do filme, mostrando algumas cenas da trama que ele fez ao lado de Christian Malheiros (22), que também faz parte do elenco do longa.

Na legenda, Santoro demostrou toda sua alegria com a possível eleição do longa para algumas categorias: "7 Prisioneiros nos proporcionou mais algumas alegrias nos últimos dias. Nosso filme está listado para os elegíveis a indicações em algumas categorias do Oscar 2022. Dentre elas Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, e a mais importante, Melhor Filme do Ano."

"Ainda não é uma indicação ao prêmio, claro. É uma possibilidade junto a tantos outros títulos. Mas só de ter nosso filme reconhecido dessa forma, já enche o coração de força e orgulho do cinema brasileiro.", finalizou ele.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Viva nosso 7 Prisioneiros! Viva o cinema brasileiro!", escreveu um. "Filmaço, muito bom!", falou outro. "Merece demais!", disse um terceiro.

Confira o post que Rodrigo Santoro fez para celebrar a possivel indicação de 7 Prisioneiros ao Oscar 2022: