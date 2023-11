Robert Pattinson quase não interpretou Edward Cullen em ‘Crepúsculo’; descubra o motivo

Catherine Hardwicke disse que o ator passou por uma transformação total para interpretar Edward Cullen

Robert Pattinson quase não viveu seu papel mais marcante da carreira! Em entrevista recente a diretora de cinema Catherine Hardwicke, que esteve à frente dos filmes da saga 'Crepúsculo' revelou que a escolha de Robert Pattinson gerou controvérsia entre a produção, na época em que o filme começou a ser gravado.

A causa seria o estúdio Summit Entertainment não achar o ator atraente para o papel de protagonista, Edward Cullen. Em entrevista a Variety, Catherine contou que quando o ator estava sendo preparado para o papel estava fora de forma e com o cabelo de um jeito peculiar:

“Quando ele veio à minha casa, ele tinha uma franja preta no cabelo e estava meio fora de forma porque estava em bares o tempo todo”, lembrou sobre a audição de Pattinson. "Quando filmamos as cenas com a Kristen Stewart (Bella Swan) e eu assisti o material, vi que ele funcionava bem como Edward e na frente das câmeras", contou ela.

“Então enviei para a Summit [Entertainment]. Eles me ligaram de volta e perguntaram: ‘Você acha que pode fazer esse cara parecer bonito?’ Eu disse: ‘Sim. Você viu as maçãs do rosto dele? Estamos fazendo uma mudança no cabelo e tudo mais e ele vai começar a malhar e vai ficar lindo”, disse.

Catherine relatou que a escolha não agradou aos colegas de equipe que não o achavam atraente para o papel. Diante disso, a diretora garantiu a eles que transformaria o ator em um galã: "Eles acreditaram em mim, mas não queriam Robert inicialmente".

Protagonizado por Pattinson e Kristen Stewart, “Crepúsculo” foi lançado em 2008. A trama é baseada no livro de Stephenie Meyer.

Robert Pattinson vai ser pai pela primeira vez

Robert Pattinson vai ser papai! A namorada dele, a modelo e cantora Suki Waterhouse, está grávida do primeiro filho do casal. A gravidez foi anunciada durante um festival de música no México. Robert e Suki estão juntos há mais de cinco anos.

Eles foram flagrados juntos pela primeira vez em julho de 2018, quando foram vistos circulando por Londres, na Inglaterra. Os dois começaram a morar juntos na pandemia de Covid-19.