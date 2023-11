Robert Pattinson vai ser pai pela primeira vez. Saiba quem é a mãe!

Namorada de Robert Pattinson anuncia que está grávida do primero filho deles

O ator Robert Pattinson vai ser papai! A namorada dele, a modelo e cantora Suki Waterhouse, está grávida do primeiro filho do casal. A gravidez foi anunciada durante um festival de música no México.

Robert e Suki estão juntos há mais de cinco anos. Eles foram flagrados juntos pela primeira vez em julho de 2018, quando foram vistos circulando por Londres, na Inglaterra. Os dois começaram a morar juntos na pandemia de Covid-19.

Recentemente, ela surpreendeu ao contar que ainda fica muito animada ao ver o número de Pattinson em seu celular quando ele liga. “Acho que ele sente o mesmo por mim. Sempre temos muito a dizer e eu acho hilário”, contou.

Suki Waterhouse e Robert Pattinson - Foto: Getty Images

Quem é Suki Waterhouse?

A cantora e modelo Suki Waterhouse nasceu em janeiro de 1992 e é filha de uma enfermeira com um cirurgião plástico. Ela viralizou no TikTok quando sua música Good Looking virou sucesso na rede social.

Ela começou a trabalhar como modelo aos 16 anos e tem sua própria marca de roupas. Ela também já atuou em alguns filmes, como Divergente: Insurgente, Simplesmente Acontece e Persuassão. Além disso, a estrela já cantou em um festival no Brasil em março de 2023.

Roberto Pattinson relembra atuação em Harry Potter

Robert Pattinson relembrou o seu papel em Harry Potter e o Cálice de Fogo e confessou em entrevista para a repórter Kristien Gijbels do podcast HFPA in Conversation, que o longa o definiu como um verdadeiro ator. "Eu realmente gosto daquele filme... eu não estaria atuando se não fosse por aquilo", disse ele.

Quando gravou o sucesso teen, Pattinson tinha apenas 19 anos: "O ambiente era realmente agradável em Harry Potter. Até comparado aos filmes que fiz desde então, era um lugar muito protetor", ressaltou.

O galã ainda relembrou o clima das gravações e da turnê de divulgação do filme. "Foi incrível. Eu lembro de ir para Tóquio pela primeira vez e sentar no meu quarto olhando para a vista da cidade e pensar, tipo 'Como isso aconteceu?''' .