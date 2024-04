Renata Brás revela como é trabalhar com Kayky Brito nos bastidores do filme A Caipora após acidente

Além de Renata Brás e Kayky Brito, a atriz Camilla Camargo está no elenco de A Caipora, um suspense policial que ainda está sendo filmado

Renata Brás (48), que ganhou destaque no humorístico A Praça É Nossa, do SBT, está no elenco do filme A Caipora, ao lado de Kayky Brito (35), Camilla Camargo (38), José Trassi (39) e Nill Marcondes (52). Sob a direção de Deivis Horbach e roteiro de Reinaldo Guedes, o longa é um suspense policial que conta a história da investigação de duas mortes após os boatos de que um feitiço invocou a Caipora. Em entrevista à CARAS Brasil e artista fala sobre a nova experiência e conta como é trabalhar com Kayky, que está de volta a carreira artística após ter sofrido um grave atropelamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em setembro de 2023.

O convite para o longa surgiu quando Renata estava em uma nova busca como atriz. "Lá atrás, quando me formei em Artes Cênicas, buscava papéis mais dramáticos, mas a vida foi me levando para o lado da comédia e, hoje em dia, as pessoas olham para mim e já pensam em personagens mais cômicos, algo voltado ao humor. De uns tempos para cá, já vinha pensando em voltar a fazer projetos diferentes, principalmente thrillers, suspenses policiais (...) Ambos são temas que me agradam muito, os quais tenho buscado ter novas oportunidades. Seria como voltar ao meu começo. Eu amo a comédia, minha carreira está linda assim, mas acho que também está na hora de eu entrar em outro universo", conta a atriz. "Retornar após tanto tempo fazendo comédia sempre traz coisa boa, nova, um frescor", emenda.

Sobre trabalhar com Kayky Brito e Camilla Camargo, ela comenta: "A Camilla veio para o filme em um momento em que estava quase todo o elenco fechado e ainda precisavam de uma atriz. Sugeri o nome dela, temos uma relação muito boa,e é uma profissional incrível, que se encaixava no papel. Então, para a minha sorte, a indicação deu super certo e veio para agregar. Camilla é praticamente família. Já o Kayky, eu ainda não o conhecia. Todos nós o recebemos de uma maneira muito bacana, afinal, é o retorno dele após o acidente. Nem comentamos sobre isso, só queremos ele feliz e inteiro para fazer o filme. Ele é querido, educado, um ótimo parceiro de cena. Só tenho coisas boas para falar sobre o Kayky".

Kayky Brito, Camilla Camargo, Renata Brás e José Trassi - Divulgação

O gênero suspense não era algo que atraía Renata como espectadora. "Confesso que não costumava olhar muito para esse tipo de gênero de produção. Desde que meus amigos Tainá Müller e Reynaldo Gianecchini estrearam em Bom Dia, Verônica, passei a me interessar. No teatro, fizemos a peça Brilho Eterno e conversávamos muito sobre as filmagens da série deles e me despertou o interesse em ver. Assisti todas as temporadas e amei o trabalho do escritor e roteirista Raphael Montes. Esse gênero tem me despertado muitas coisas boas, tanto para assistir quanto para trabalhar", fala.

Na última quarta-feira, 3, Renata Brás finalizou as filmagens de sua personagem. "Gravamos em uma aldeia indígena. Foi uma experiência incrível, que me trouxe muito aprendizado. A convivência com o povo indígena é algo surreal, nunca imaginei. A recepção pelo elenco também foi muito boa. São atores muito jovens, que olham para nós, “os maduros” rs com muito respeito e admiração. Mas nós também aprendemos muito com eles", ressalta.

UMA FUNKEIRA

Este ano, estreia Uma Advogada Brilhante, onde Renata dá vida a uma funkeira. "Rodamos o filme no final do ano passado, então não coincidiu com as diárias de A Caipora. Fazer uma funkeira foi bem divertido! Entrei em um universo completamente diferente do meu, afinal, não escuto funk no dia a dia. Canto, danço e apareço super loira. Também voltei a trabalhar com Leandro Hassum, que amo, e o Paulinho Serra, que é um grande amigo", diz.

A artista também vai se dedicar a outros projetos. "Mas o que posso adiantar é que quero, mais do que nunca, voltar com meu solo A Ciumenta, no teatro. Agora, ela não está mais em um quadro do humorístico A Praça É Nossa, mas ela é um presente, estará para sempre comigo", fala Renata, que sonha também fazer um longa com a personagem A Ciumenta. "E também viajar o Brasil com esse meu solo. Fora isso, entrego para Deus minhas oportunidades, para fazer com que esse novo gênero que está surgindo com A Caipora e que venham outros. Quero muito trabalhar com Raphael Montes, quem sabe?", completa.

E para finalizar, Renata Brás explica o que é ser atriz na sua visão. "É como respirar. É o que eu sei fazer, o que amo fazer. Vivenciar outras pessoas, ter oportunidade de conhecer personagens e estar nos mais diversos veículos como teatro, TV ou cinema, faz parte da minha essência", diz.