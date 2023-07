Rayssa Bratillieri estreia filme em Hollywood e ironiza: ‘Vocês estão sabendo?’

Atriz Rayssa Bratillieri celebra estreia no cinema norte-americano e aproveita para fazer crítica social

Nesta última segunda-feira, 10, a atriz Rayssa Bratillieri celebrou em suas redes sociais seu primeiro filme em Hollywood. Através de seu perfil oficial no Instagram, a jovem de 25 anos de idade aproveitou a deixa para fazer uma crítica social sobre como as informações são disseminadas pela internet.

“Amanhã vai ser lançado um filme meu aqui em Hollywood. Vocês estão sabendo? Imaginei que não. Mas de biquíni ou com um boy novo, acho que vocês ficariam sabendo. Acho não né, tenho certeza”, começou a atriz, no vídeo que compartilhou em suas redes sociais. Usando um biquíni, a famosa ironiza a forma como as coisas percorrem pela internet apenas com notícias fúteis e ao pesquisar seu nome, aparecem apenas matérias sobre seu corpo. “Agora eu tô na dúvida, se eu vou de vestido ou… [de biquíni”, completou Rayssa, na gravação.

Já na legenda, a atriz celebrou este momento tão especial. “A dúvida é pertinente. Minha vinda pra Los Angeles tem motivo. Amanhã tenho a première de The Modelizer. É a primeira vez que vou me assistir nas telonas. Meu primeiro longa”, começou a atriz.

“Filme que protagonizei, ao lado de Byron Mann, gravado em Hong Kong com produção americana e que será lançado no dia 14 de julho nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá (e no mundo pelos streamings). Me orgulho disso. Muito. Muitas vezes o trabalho da atriz fica em segundo plano em relação às superficialidades. Uma pena. Por aqui, muita gente ansiosa e querendo saber do filme! Amém. E eu também”, completou Rayssa.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz. “Ameiiii”, disparou a modelo Mariana Goldfarb. “Geniaaaaaaal!!!! [risos]”, exaltou a atriz Ana Hikari. “Orgulho da sua jornada! O mundo é seu! Atriz de verdade”, exclamou uma outra internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Rayssa Bratillieri.