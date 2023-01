Com biquíni fininho, Rayssa Bratillieri esbanja curvas perfeitas em dia de praia

A atriz Rayssa Bratillieri arrancou suspiros dos seguidores ao postar uma sequência de cliques fazendo pose na praia

Rayssa Bratillieri (25) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo suas curvas perfeitas.

Neste sábado, 14, a atriz aproveitou o dia ensolarado para ir em uma praia do Rio de Janeiro, e apostou em um biquíni fio-dental para renovar o bronzeado. "Carioca não amarra biquíni no pescoço", escreveu a artista ao surgir fazendo pose no Instagram.

As fotos em que a artista ostenta seu corpo sarado chamou a atenção dos internautas, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Que corpo lindo", disse uma seguidora. "O Rio de Janeiro chora com essa beleza", escreveu outra. "Não sabia que sereia ficava fora do mar também. Maravilhosa", comentou uma fã.

Vale lembrar que a atriz namora há quase um ano o diretor criativo Anthony Garcia. Antes, ela namorou o ator André Luiz Frambach (25), que está noivo da atriz Larissa Manoela (22). Rayssa e André, estavam juntos desde 2019, quando atuaram juntos na novela Malhação - Vidas Brasileiras, da TV Globo.

O término foi anunciado em junho de 2021 através das redes sociais. "Hoje estamos aqui de coração aberto pra dizer que não estamos mais namorando. Voltamos a ser apenas grandes e bons amigos. Ciclos se iniciam e se encerram e é preciso saber enxergar e respeitar seus finais [...]. A gente ainda se ama e se admira muito, e o companheirismo e o respeito - que sempre foi a base da nosso relacionamento - jamais se perderá {é verdade esse bilhete}. Contamos com o apoio e o carinho de vocês. Mas agora com caminhos diferentes", dizia a publicação.

Confira as fotos de Rayssa Bratillieri de biquíni na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayssa Bratillieri (@rayssabratillieri)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!