Quem é a esposa de Adam Sandler? Ele e Jackie estão casados há mais de 20 anos

O ator Adam Sandler é um homem muito bem casado! Ele é casado com a modelo e atriz Jackie Titone Sandler há mais de 20 anos e eles são pais de duas adolescentes, Sadie, de 17 anos, e Sunny, de 15 anos. Saiba mais sobre quem é a esposa do artista:

Jackie nasceu em 24 de outubro de 1974 na Flórida, Estados Unidos, e iniciou a carreira de modelo ainda na adolescência. A estreia dela como atriz aconteceu no filme Deuce Bigalow: Male Gigolo, de 1999.

Ela conheceu o atual marido em 1999, quando atuaram juntos no filme Big Daddy. O casamento deles aconteceu em 22 de junho de 2003 em uma cerimônia judaíca em Malibu com a presença de 400 convidados, entre eles estavam Jennifer Aniston, Rodney Danferfiel e Sharon Osbourne.

Alguns anos depois, eles tiveram duas filhas: Sadie, que nasceu em maio de 2006, e Sunny, que nasceu em novembro de 2008. Ao longo do casamento deles, Jackie participou de alguns filmes produzidos pelo marido, como Grown Ups, The Wrong Missa e Hubie Halloween.

Recentemente, Adam contou que a esposa não tem ciúmes de suas cenas românticas, principalmente as cenas com Jennifer Aniston, com quem ele já fez vários filmes. “Jennifer é uma as minhas amigas mais próximas e uma grande amiga da Jackie”, contou ele.

Além disso, ele já revelou o segredo para um casamento duradouro. “Jackie e eu gostamos de passar o tempo juntos. Tentamos fazer o outro rir, ouvimos um ao outro e nos apoiamos em tudo, e planejamos o futuro juntos”, afirmou ele.

Há pouco tempo, Jackie e as filhas participaram de um filme de Adam, chamado You Are So Not Invited to My Bat Mitzavah, da Netflix.

Ao celebrar os 20 anos de casamento deles neste ano, Adam Sandler se declarou para a esposa ao relembrar uma foto casamento deles. "Feliz 20 anos, minha doce Jackie! Seu “sim” foi o melhor presente da minha vida. Meu coração é seu desde o primeiro segundo em que te vi, amo e aprecio sua alma devotada cada vez mais a cada dia. Nós. As crianças. Vamos continuar, querida. Muito amor para te dar. Sempre", disse ele.

++ Conheça as filhas de Adam Sandler

Veja as fotos de Adam Sandler com a esposa, Jackie:

Fotos: Getty Images