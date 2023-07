Quem é Bárbara Handler, mulher com quem Barbie conversa no mundo real

Após sair de Barbielândia, Barbie tem conversa emocionante com ela mesmo; entenda a referência

Nesta última quinta-feira, 20, os cinemas do mundo todo foram tomados pelo fenômeno de Barbie, de Greta Gerwig, estrelado pela atriz Margot Robbie, que vive a boneca mais famosa do mundo, e o ator Ryan Gosling, seu par. Porém, uma das cenas vem chamando a atenção dos internautas. Quando sai de Barbielândia, a protagonista encontra uma senhora sentada em um ponto de ônibus, com quem tem uma conversa para lá de profunda.

Ainda absorvendo a intensidade do mundo real, Barbie vê na senhora uma lembrança de sua verdadeira essência. Então, a personagem faz questão de ressaltar o quão bonita é a pessoa em sua frente, já que elogiar suas semelhantes é algo que as Barbies fazem costumeiramente na terra de onde vem.

Porém, isso não é uma metáfora apenas para o filme. A senhora que a boneca se vê identificada é Bárbara Handler, a mulher que inspirou a criação da boneca mais famosa do mundo! Hoje com 82 anos de idade, ela gostava de brincar de bonecas quando era mais nova.

Então, na década de 1950, seus pais Elliot e Ruth Handler, que eram donos de uma empresa de brinquedos com Harold Matson, a Mattel, decidiram criar uma boneca com detalhes mais realistas do que as que costumavam ser feitas, dando a ela o apelido de sua filha: Barbie.

Ruth Handler, assim como Bárbara, é homenageada no longa, sendo interpretada pela atriz Rhea Perlman. A empresária nata foi a responsável por alavancar as vendas da empresa da família, mas morreu em 2002, por conta de algumas complicações de uma cirurgia de retirada de um câncer de cólon de útero.

Bárbara não foi a única retratada pelos brinquedos da Mattel. Outro herdeiro da família Handler, Kenneth, filho de Ruth e Elliot que morreu em 1994, vítimas de um tumor, também ganhou uma homenagem com a criação do boneco Ken.