Barbie: Quem é o marido de Margot Robbie? Atriz é casada com ex-Harry Potter

Quem é o marido de Margot Robbie? Atriz é casada desde 2016 e viu carreira se alavancar

Estrela de Barbie, a atriz Margot Robbie é uma das mulheres mais belas do mundo na atualidade. Mas, engana-se quem pensa que ela é solteira. A australiana é muito bem casada com o produtor de cinema Thomas Ackerley.

Os dois estão juntos desde 2016 e um ajudou o outro a alavancar a carreira. Isso porque ele ainda era um profissional iniciante quando os dois se conheceram, mas nos últimos anos tem emplacado sucessos e indicações às principais premiações.

Juntos, eles fundaram a LuckyChap Entertainment, uma produtora que foi responsável pelos longas Eu Tonya e Bela Vingança, ambos com importantes nomeações ao Oscar. A empresa também é uma das responsáveis pela produção de Barbie.

O mais curioso da história é que Tom Ackerley começou sua carreira fazendo figuração nos primeiros filmes da série Harry Potter. Ele acabou não seguindo a carreira e começou a se interessar pelos bastidores das principais produções. Em 2014, ela conheceu Margot Robbie justamente quando ocupava o cargo de terceiro assistente de direção nos bastidores de um filme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Ackerley (@alpha_meows)

Quem é Margot Robbie?

Uma das mais bem sucedidas atrizes da atualidade, a australiana Margot Robbie está prestes a estrelar mais um blockbuster de sucesso. Ela é a personagem-título de Barbie, filme que chega aos cinemas nesta semana.

Mas, engana-se quem pensa que ela teve uma vida perfeita como a personagem que interpreta no cinema. Aos 33 anos, ela enfrentou uma origem humilde e um grande drama para conseguir construir uma carreira de sucesso.

Margot Robbie foi criada ao lado dos três irmãos em uma fazenda. Quando ela estava com cinco anos, os pais se separaram e a relação com Doug Robbie, um pequeno agricultor, azedou. Ele abandonou os filhos e teve pouco contato com a atriz. Até hoje, a relação com o pai é um tema espinhoso na trajetória da atriz.