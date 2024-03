Porta usada em 'Titanic' é leiloada por valor chocante. Saiba o preço!

Porta que salvou Rose no filme Titanic é leiloada por valor chocante com outros itens icônicos do cinema; saiba o preço!

A icônica e controversa porta que salvou Rose no filme 'Titanic', de 1997, acabou de ser leiloada! Segundo a revista People, o item do clássico do diretor James Cameron foi arrematado por um valor impressionante ao lado de outras peças no leilão Treasures From Planet Hollywood, em Dallas, no Texas.

O veículo informou que a placa de madeira usada por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio nas cenas finais do longa foi leiloada por US$ 718.750, equivalente a mais de R$ 3.5 milhões na cotação atual . A peça foi vendida ao lado do chicote de Harrison Ford em 'Indiana Jones' e do machado de Jack Nicholson em 'O Iluminado'.

Além da porta, outros itens de Titanic também foram leiloados no evento. Entre eles estão: o protótipo de uma porta, por U$ 125 mil (R$ 623 mil), um telégrafo de ordem do motor, por US$ 81.250 (R$ 403 mil), e o leme do navio dos filmes, por US$ 200 mil (R$ 997 mil). O vestido de chiffon usado por Rose na cena de morte de Jack na trama também foi vendido por US$ 118.770, equivalente a R$ 588 mil.

Ao anunciar a venda nas redes sociais, o leilão foi bem-humorado e fez referência ao grande mistério do filme. "Certamente, o novo dono irá testar se cabia duas pessoas", escreveram na legenda da publicação.

Confira:

Kate Winslet recorda grande desconforto durante cenas de nudez em 'Titanic'

Em entrevista recente ao The New York Times, a atriz Kate Winslet contou que se sentiu desconfortável em cenas de nudez no filme 'Titanic', de 1997. Segundo a artista, ela não recebeu auxílio de um coordenador de intimidade no set ao gravar as cenas.

A presença do profissional da área nas filmagens, aderida pela indústria de Hollywood apenas em 2016, garante que atores não se sintam desconfortáveis em gravações de cenas de sexo ou nudez. Além disso, o coordenador de intimidade também ajuda a manter o ambiente entre elenco, produção e direção mais agradáveis e realistas nos estúdios.

"Eu teria me beneficiado de um coordenador de intimidade toda vez que tivesse que fazer uma cena de amor ou ficar parcialmente nua ou até mesmo uma cena de beijo. Teria sido bom ter alguém ao meu lado, porque sempre tive que me defender", declarou a atriz ao jornal estadunidense.

Em seguida, ela, que tinha apenas 22 anos quando atuou em 'Titanic', ainda explicou que aceitou calada algumas situações por achar que fazia parte do trabalho. Atualmente, Kate pontuou como reagiria em situações semelhantes.

"Não gosto desse ângulo de câmera'. 'Não quero ficar aqui totalmente nua. 'Não quero tantas pessoas no estúdio. Quero que meu roupão fique mais perto. Apenas pequenas coisas assim. Quando você é jovem, você tem muito medo de irritar as pessoas ou parecer rude ou patética porque pode precisar dessas coisas. Portanto, aprender a ter voz nesses ambientes foi muito, muito difícil", disse ela.