Por que o filme de Bruna Marquezine pode ser fracasso? Entenda preocupação de fãs

Estreia de Bruna Marquezine em Hollywood pode ser um desastre após crise se instalar na indústria americana

Estrelado pela atriz brasileira Bruna Marquezine (28), o filme Besouro Azul tem gerado tensão entre os admiradores do mundo dos super-heróis. Isso porque a produção estreou em um momento tenso da indústria do entretenimento dos Estados Unidos.

Aclamado pela crítica desde mesmo antes de sua estreia, Besouro Azul pode ser afetado pela greve dos atores e roteiristas, que vem acontecendo há meses em Hollywood. A paralisação dupla é algo que não se vê no país há mais de 60 anos.

Em suas reivindicações, o sindicato pede por melhores condições de trabalho e remuneração, além disso, eles também fazerem duras críticas ao uso de Inteligência Artificial nos bastidores das produções.

Parados desde maio, o protesto tem afetado a estreia de grandes projetos do cinema, televisão e streamings. Além disso, artistas têm se recusado a fazerem divulgação de projetos em lançamentos e festivais importantes.

Bruna Marquezine, por exemplo, fez um comunicado público avisando que não iria fazer a divulgação do filme que marca a sua estreia em Hollywood. "Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior", disse ela, explicando sua posição.

O desabafo de Bruna foi decisivo para que diversos amigos famosos passassem a fazer divulgação gratuita de Besouro Azul. Além disso, muitos fãs têm se programado para promover o longa em escala internacional. No entanto, a negação dos artistas em estarem à frente da promoção do filme, pode acabar afetando os números de telespectadores.

Leia também: Besouro Azul: o que a crítica internacional está falando de Bruna Marquezine?

No entanto, em meio a iminência de um verdadeiro fracasso nas telonas, Besouro Azul tem surpreendido. Em sites de crítica internacional, o filme tem recebido ótimos elogios e avaliações positivas. Muitos deles têm destacado a atuação de Bruna Marquezine, que apesar de não ser a protagonista, acabou roubando a cena.

"O elenco de apoio é atraente em todos os aspectos, com contribuições excelentes, especialmente de Escobado como a esperta Milagro e Marquezine como Jenny (...) a química entre os dois é adorável", disse o The Hollywood Report, um dos maiores veículos dos EUA.