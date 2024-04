Por onde anda o ator que fez o Menino Maluquinho no cinema? Ele está diferente

Ele cresceu! Ex-ator mirim que interpretou o Menino Maluquinho no cinema virou adulto e abandonou o mundo da atuação. Veja fotos atuais

O ator Samuel Costa ficou conhecido nacionalmente por ter interpretado o personagem principal no filme Menino Maluquinho, da década de 1990. Na época, o garoto tinha apenas 9 anos de idade e ficou famoso rapidamente. Porém, ao longo do seu crescimento, ele abandonou a atuação.

Samuel Costa está com 39 anos de idade e seguiu um novo rumo na vida profissional. De acordo com o site Terra, ele se formou em publicidade e foi trabalhar em agências. Ele é sócio de uma produtora de conteúdo digital e é discreto nas redes sociais.

O artista não faz posts no feed do Instagram desde 2022, mas relembrou o seu trabalho no filme Menino Maluquinho no último final de semana. “[O personagem surgiu na vida dele] Quando eu era um menino curioso e ia para a banca de jornal comprar gibi da Turma da Mônica e do Menino Maluquinho. E aí foi bem surpreendente quando alguns anos depois surgiu o teste para fazer o filme, né? Do Menino Maluquinho”, disse ele no Fantástico.

Vale lembrar que, durante a infância, Samuel Costa atuou em alguns filmes do Menino Maluquinho, fez a novela Malhação de 1998, Meu Bem Querer, de 1998, Aquarela do Brasil, de 2000, e Turma do Pererê.

Veja fotos recentes do ator Samuel Costa:

Samuel Costa no programa Fantástico - Foto: Reprodução / Globo

View this post on Instagram A post shared by SAMA (@samabr)

View this post on Instagram A post shared by SAMA (@samabr)

Por onde anda a atriz da novela Cheias de Charme?

A atriz Titina Medeiros está de volta à telinha com a reprise da novelaCheias de Charme, da Globo, na qual interpretou a personagem Socorro, que é a fiel escudeira de Chayene (Claudia Abreu). Saiba como ela está hoje em dia!

A artista segue atuando no teatro, cinema e na TV. Inclusive ela está no elenco da próxima novela das 6 da Globo, chamada No Rancho Fundo, na qual interpretará a personagem Nivalda - que foi a mesma personagem que ela viveu na novela Mar do Sertão, de 2022. A trama tem estreia prevista para abril deste ano.