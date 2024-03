Por onde anda Titina Medeiros? Ela brilhou em Cheias de Charme

A atriz Titina Medeiros voltou a ser vista na TV com a reprise da novela Cheias de Charme, da Globo. Saiba qual será a próxima novela dela

A atriz Titina Medeiros está de volta à telinha com a reprise da novela Cheias de Charme, da Globo, na qual interpretou a personagem Socorro, que é a fiel escudeira de Chayene (Claudia Abreu). Saiba como ela está hoje em dia!

A artista segue atuando no teatro, cinema e na TV. Inclusive ela está no elenco da próxima novela das 6 da Globo, chamada No Rancho Fundo, na qual interpretará a personagem Nivalda - que foi a mesma personagem que ela viveu na novela Mar do Sertão, de 2022. A trama tem estreia prevista para abril deste ano.

Com o início da reprise de Cheias de Charme, Titina Medeiros relembrou o trabalho nas redes sociais e falou sobre como foi fazer parte da trama. "Começa a reprise na tv de Cheias de Charme, novela que me levou ao universo da teledramaturgia e da qual fui e sou muito feliz. Antes de Cheias de Charme nunca tinha pensado em fazer TV, sobretudo porque era muito feliz fazendo teatro no RN e não tinha vontade de ir tentar vida de atriz no sudeste, mas eis que em 2011 a produtora de elenco @brunabueno27 assistiu Sua Incelença, Ricardo III do @teatroclowns no festival de Curitiba e logo depois enviou mensagem através de @lauromacedo para que fossemos (parte do elenco da peça) fazer um teste na emissora. Meses depois estávamos nós no Projac fazendo nosso teste, que ainda não era para a novela. Um mês depois fui chamada novamente, dessa vez para testar Socorro, a personagem que logo mais vim a defender", disse ela.

E completou: "Não sei dizer aqui o que senti, misto de muitos sentimentos, medo, insegurança, alegria, coragem, desespero e também resiliência. Era um terreno completamente novo, com pessoas desconhecidas do meu convívio, apesar de conhecê-las pelos trabalhos na Tv. Socorro era livre, leve e louca e eu me joguei em sua força e universo. Me joguei também no jogo cênico dos demais atores, diretores e história, essa pérola máxima que nos faz atores. Também tive muita sorte de encontrar parceiros tão dispostos a me acolher, apesar da minha insegurança e medo por estar contracenando com gente tão experiente na tv, mas meu amor pela profissão me fez me jogar nos braços desses encontros, me permiti ser plena e feliz conduzindo Socorro. Cheias de Charme foi uma novela feliz dentro e fora dos estúdios Globo e eu sou só gratidão. Mas o mais lindo foi saber que foi uma novela antenada com os anseios das trabalhadoras e trabalhadores domésticos do Brasil, dando visibilidade não só no protagonismo da trama como também reforçando a aprovação da PL 150/15 que previa a obrigatoriedade do registro do horário de trabalho do empregado doméstico".

Veja fotos de Titina Medeiros:

