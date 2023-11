Nicole Kidman assusta fãs ao surgir muito magra; atriz estaria pesando 47 kg

Nicole Kidman assusta fãs ao surgir muito magra em fotos publicadas nas redes sociais; seguidores deixaram mensagens com conselhos para a estrela

Uma das grandes estrelas do cinema, a atriz Nicole Kidman assustou os seguidores nesta quinta-feira, 30, ao aparecer em fotos inéditas publicadas em seu perfil nas redes sociais. É que ekla surgiu muito magra em cliques só de camiseta.

Nas fotos, a estrela de 56 anos aparece com os braços e pernas muito finos. A postagem foi para apoiar uma ação para arrecadar fundos para trabalhadores da música na Austrália, país no qual a estrela nasceu.

"Celebrando a música australiana para #AusMusicTShirtDay hoje! Lance uma camiseta de um de seus artistas australianos favoritos para ajudar a arrecadar fundos para os trabalhos da música por meio da música", disparou ela.

Após a publicação dos cliques, muitos comentários demonstraram publicação com a saúda de artista - boatos que cresceram nas últimas semanas quando uma reportagem do Radar Online revelou que ela está pesando apenas 47 kg - só neste mês, ela teria secado 9 kg. "Me preocupa sua magreza", disse um dos fãs. "Você é uma atriz incrível, mas acho que seria melhor não glamorizar a magreza extrema e os padrões de beleza impossíveis”, escreveu outro. "'Faça um hambúrguer duplo de queijo com bacon e maionese extra... vamos lá, garota, pele e ossos não ficam bem!', opinou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Kidman (@nicolekidman)

Separação misteriosa

O ator Tom Cruise (60) e a atriz Nicole Kidman (55) se separaram há vários anos, mas o motivo do término ainda é um mistério. Tanto que uma possível motivação para a separação foi revelada no livro A Billion Years: My Escape From a Life in the High Ranks of Scientology, que foi escrito pelo ex-membro da Igreja da Cientologia Mike Rinder.

Na publicação, ele deu a entender que Nicole foi considerada uma influência negativa para o ator. Em 1997, o ator estava gravando o filme De Olhos Bem Fechados com a amada e se afastou das atividades religiosas, tendo até ignorado ligações do chefe da igreja. Assim, a igreja chamou a atenção do ator e voltaram a atraí-lo para a igreja, o que causou um desgaste na relação de Tom com Nicole.