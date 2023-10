Murilo Benício revela como foi perder a mãe: ‘Ficou preto e branco’

Murilo Benício relembra a morte de sua mãe ao lançar seu segundo filme como diretor de cinema

O ator Murilo Benício acaba de lançar o filme Pérola, que é o seu segundo projeto como diretor de cinema, e relembrou a morte de sua mãe, Berenice, já que o longa-metragem fala sobre uma mãe. Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, ele revelou como foi perder a mãe.

A mãe dele faleceu em 2012, aos 70 anos, após lutar contra o câncer. "[O filme] É uma declaração de amor que posso fazer para minha mãe. É um vazio, meio que além da compreensão, quando minha mãe foi. Primeiro o mundo ficou preto e branco. Até começar a colorir de novo, até hoje... Foi duro fazer o filme, porque arrancou pedaços. Tiveram lugares ali que foram bem difíceis para mim. Mas foi muito bonito e a gente está muito feliz com esse filme", afirmou ele.

Murilo Benício revela detalhes de como começou o namoro com Cecilia Malan

O ator Murilo Benício revelou mais detalhes sobre como começou o seu namoro com a jornalistaCecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. Em entrevista na coluna de Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ele contou que os dois se aproximaram por causa de uma paixão em comum: a arquitetura.

Ele disse que eles começaram a trocar mensagens após ele ver uma foto do pai dela, o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, no apartamento dela. “Nós dois somos apaixonados por arquitetura e ela mora em um lugar incrível. Aí as mensagens foram ficando mais constantes, passamos para telefonemas e uma hora decidimos nos encontrar”, disse ele.

Porém, o romance demorou a engrenar. “Mas demorou, viu? Não foi uma coisa de uma hora para outra, levamos alguns meses para tomar essa decisão”, comentou ele.

Há pouco tempo, Murilo Benício ainda contou como é viver um namoro à distância, pois ele mora no Rio de Janeiro e ela está em Londres. "Costumo dizer que estamos juntos há dois anos, mas nos conhecemos de fato há seis meses (risos). A distância é bem complicada, mas a gente administra isso bem. E também acho que tem me permitido produzir as coisas que preciso produzir. Tem os dois lados. O bom é que a gente tem a saudade e quando se encontra o tempo é sempre de qualidade. O ruim é que Londres (ela mora lá) é longe à beça e tudo é caríssimo (risos)", afirmou ele.