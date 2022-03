Morre o ator William Hurt, vencedor do Oscar, aos 71 anos; Sônia Braga diz estar 'em choque'

A atriz brasileira Sônia Braga usou as redes sociais para dizer que estava em choque com a notícia da morte de William Hurt, com quem contracenou em 1985 em 'O Beijo da Mulher-Aranha'

Vencedor do Oscar em 1985, ator William Hurt, morre aos 71 anos - Foto/Getty Images