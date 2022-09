Morre Jean-Luc Godard, cineasta francês, aos 91 anos

Jean-Luc Godard, pioneiro da Nouvelle Vague, faleceu em sua casa aos 91 anos

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 09h24

O cineasta francês Jean-Luc Godard faleceu aos 91 anos de idade em sua casa na segunda-feira, 12. A notícia da morte foi confirmada pela esposa dele, Anne-Marie Mieville. “Jean-Luc Godard morreu pacificamente em casa, cercado por entes queridos”, informou um comunicado da família.

A importância de Jean-Luc Godard para o cinema

Jean-Luc Godard fez parte da história do cinema mundial. Ele foi um dos fundadores do movimento da Nouvelle Vague na década de 1950 e influenciou o jeito de produzir filmes em todo o mundo. O movimento inovou na linguagem cinematográfica com câmera nas mãos, cortes bruscos e diálogos marcantes.

Ele foi o diretor de mais de 40 filmes, além de documentários e curtas-metragens. Entre os seus sucessos estão Acossado, de 1960, O Desprezo, de 1963, Viver a Vida, de 1962, O Demônio das Onze Horas, de 1965, Carmen, de 1983 e Adeus à Linguagem, de 2014.

Em sua carreira de cerca de 70 anos, ele foi premiado ao redor do mundo, recebeu Ursos no Festival de Berlim, Leões no Festival de Veneza e homenagens no Oscar e em Cannes.