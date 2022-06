Millie Bobby Brown pode ganhar milhões de reais para atuar em Star Wars

Millie Bobby Brown negocia cachê milionário com a franquia Star Wars e o valor pode chegar aos R$ 75 milhões

A atriz Millie Bobby Brown (18), conhecida por interpretar a Eleven na série Stranger Things, pode voltar a brilhar no cinema em breve. Isso porque ela está em negociação para atuar no próximo filme da franquia Star Wars. De acordo com o site Daily Mail, a artista pode receber um cachê milionário caso o contrato seja assinado.

Millie Bobby Brown está em negociação com a Lucasfilm

O pai dela, que também é seu empresário, negocia com a Lucasfilm para ela receber um cachê de 12 milhões de libras – cerca de R$ 75 milhões. Ela está no radar da produtora há algum tempo e a previsão é que ela tenha um papel de protagonista ou de destaque na nova produção.

“Os executivos da Disney sabem que ela é um ícone para uma audiência que vai dos 10 aos 30 anos, bem como o apelo que ela tem”, informaram, e ainda completaram: “E ela não precisa de teste – é mais sobre a forma como ela e o diretor vão se entender. Ela dá conta de ser protagonista nesse universo”.

Vale lembrar que Millie Bobby Brown já brilhou no cinema em filmes como Godzilla II – Rei dos Monstros, Enola Holmes e Godzilla vs Kong.