Lorena Queiroz atuará ao lado do irmão em novo filme: ''Me deixa muito feliz!''

Lorena Queiroz e seu irmão, Enrico, começaram a gravar Stand Up - O Filme, ao lado de grande elenco com Marco Luque, Fábio Rabin e Carol Castro

Lorena Queiroz (11) não para de trabalhar em novidade para os fãs. Logo após lançar o filme Alice no País da Internet, a atriz começou a gravar um novo longa, chamado Stand Up - O Filme. Porém, esse projeto tem um toque mais que especial, a participação de seu irmão, Enrico, de apenas 8 anos.

Na história, assim como na vida real, eles viverão irmãos. Entretanto, essa não é a primeira vez que os dois dividem a cena. Recentemente, a dupla estava em cartaz com a peça Peter Pan, de Cynthia Falabella.

Para Lorena, o interesse do irmão no meio artístico partiu de seu incentivo: "Enrico nunca foi muito chegado ao mundo artístico, mas, agora, começou a ter mais vontade de conhecer, acho que muito pelo meu incentivo... Fizemos uma peça juntos e, agora, faremos o filme. Isso me deixa muito feliz! Somos irmãos na vida real e também na arte, isso é muito bacana".

As gravações do filme se iniciaram a pouco tempo e conta com um elenco de peso com nomes como o de Marco Luque (48), Fábio Rabin (40) e Carol Castro (38): "Estou muito animada! Tenho certeza que será mais uma experiência para lá de divertida".

Lorena Queiroz atuará ao lado do irmão em novo filme.

