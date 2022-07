Lorena Queiroz protagoniza novo filme, Alice no Mundo da Internet: ''Foi uma experiência incrível''

Lorena Queiroz é a protagonista do filme Alice no Mundo da Internet, que estreia no início do mês de agosto

Lorena Queiroz (11) tem motivos de sobra para celebrar! A atriz está contando os dias para a estreia de seu mais novo filme chamado, Alice no Mundo da Internet, no qual ela faz justamente a protagonista, Alice.

O longa acaba de ganhar um novo trailer e também uma data de estreia, dia 5 de agosto, quando ficará disponível em inúmeros canais de streaming.

A produção foi gravada durante a pandemia, mas mesmo sendo um grande desafio para a atriz, ela conta que gostou do processo: "Eu sempre assisti ao filme da Alice no País das Maravilhas e estou muito feliz por interpretá-la. Mas a Alice que eu fiz é totalmente diferente, porque ela vai para o mundo da internet. Foi uma experiência incrível, eu amei fazer este filme. Estou mais do que ansiosa para ver o resultado completo. Sei que a demora vai valer a pena, pois só o trailer já está incrível".

A produção conta a história de Alice, uma pré-adolescente famosa na web que acaba parando dentro de um computador, encarando situações inusitadas no mundo digital: "Quando eu era pequeno, achava que os atores ficavam dentro da TV. Foi muito legal poder criar um filme em que a personagem entra em um computador. Tivemos grandes desafios técnicos, pois acredito que tenha sido a primeira vez que fizemos um filme com tantos efeitos e cenários digitais no Brasil", contou Fabrício Bittar, diretor do longa.

O personagem também se parece um pouco com Lorena que além de ser sucesso na TV, tem uma legião de fãs nas redes sociais: "Eu amo gravar vídeos, fazer dancinhas, tirar fotos... Mas eu consigo dividir bastante minhas funções. Sou uma criança normal. Vou para escola, faço meus deveres, brinco com meus amigos e ao mesmo tempo me divirto gravando ao pegar meu celular", revelou ela.

O roteiro é inspirado no conto original Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll e contou com a direção de Fabrício Bittar. O elenco da trama ainda conta com nomes como João Guilherme (20), Pietra Quintela (14), Pedro Miranda (13), Cássio Scapin (57) e Bibi Tatto (22).

Confira o trailer de Alice no Mundo da Internet, novo filme de Lorena Queiroz que estreia no próximo dia 5 de agosto: