Lady Gaga dispensa todo o luxo para se apresentar no palco do Oscar 2023

Sem maquiagem, de camiseta básica e calça rasgada, Lady Gaga dá show no palco do Oscar 2023 ao dispensar todo o luxo do evento de gala

A cantora Lady Gaga (36) mostrou todo o seu talento no palco do Oscar 2023 na noite deste domingo, 12, nos Estados Unidos. Ela soltou a voz ao cantar a música Hold My Hand no palco da premiação e deixou de lado todo o luxo da premiação internacional.

A estrela chegou ao evento com um vestido sofisticado, com transparência, e a maquiagem impecável. Porém, ela mudou completamente o figurino para subir ao palco em sua performance.

Lady Gaga surgiu no palco da premiação sem maquiagem, com camiseta preta básica e calça rasgada. Ela deu um show de talento ao soltar a voz na canção e ostentar a sua beleza natural.

Nas redes sociais, os fãs aprovaram a apresentação dela. “Avisa que é a maior”, disse um internauta. “Não precisou de 50 dançarinos para ser a melhor”, comentou outro. “Ela entrega tudo!”, declarou mais um. “Olhei e gritei: talento”, escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Variety (@variety)

Lady Gaga esbanja empatia no tapete champanhe do Oscar 2023

Enquanto caminhava pelo tapete champanhe do Oscar 2023, Lady Gaga chamou a atenção por causa de uma atitude de empatia com os colegas de trabalho. Depois de posar para as fotos, a beldade estava indo para os bastidores da premiação e se surpreendeu ao ver um fotógrafo cair no chão enquanto tentava fotografá-la.

O profissional tropeçou e caiu no meio das pessoas. Ao ver o que aconteceu, a cantora não pensou duas vezes e correu para ajudar o colega. Ela se agachou para ajudá-lo a se levantar e o vídeo deste momento viralizou na internet. Vários internautas elogiaram a atitude dela, que foi rapidamente ajudar o rapaz.