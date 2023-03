Keira Knightley revela que sucesso aos 17 por Piratas do Caribe a fez sentir como objeto de desejo

Atriz Keira Knightley conta que experiência da fama em idade precoce a prendeu como objeto de desejo

A atriz Keira Knightley (37) decidiu falar um pouco em uma entrevista para a revista britânica Harper’s Bazaar, sobre como foi a experiência da fama precoce, que veio ao interpretar a personagem Elizabeth Swann, na franquia Piratas do Caribe, quando tinha apenas 17 anos de idade.

“Tive uma entrada e tanto na vida adulta, uma aterrissagem extrema por causa da experiência de fama em uma idade muito precoce”, desabafou a artista. No filme de muito sucesso nos anos 2000, Keira atuou ao lado dos atores Johnny Depp, que vivia Jack Sparrow, e Orlando Bloom, que interpretou Will Turner.

“Há esse lugar engraçado onde as mulheres são colocadas, em público, e nunca me senti confortável com isso. Foi um baque intenso. Eu estava sendo julgada por aquilo que projetava”, contou. “Ela [Elizabeth Swann] era o objeto de desejo de todos. Não que ela não tenha muita ação. Mas foi interessante passar de ser realmente uma moleca [como a jogadora de futebol em Driblando o Destino] para ser projetada como exatamente o oposto. Eu me senti muito constrangida. Eu me senti muito presa”, revelou a atriz.

Mesmo depois de viver uma das protagonistas dos filmes, Keira diz que tentou trabalho em outros papéis que saíssem do conceito de objetificação. “Eu não tinha noção de como articular isso. Parecia que eu estava enjaulada em algo que não entendia”, explicou Knightley.