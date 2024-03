Juliano Cazarré comemora retorno de personagens em Dona Lurdes, o filme: ‘Família vivendo de novo’

Na pré-estreia de Dona Lurdes, o filme, Juliano Cazarré confessa a CARAS Brasil a emoção de reencontrar elenco e reviver personagem da novela Amor de Mãe

Juliano Cazarré (43) marcou presença na pré-estreia de Dona Lurdes, o filme. O evento, realizado na noite da última segunda-feira, 25, no Rio de Janeiro, reuniu grande elenco, a equipe da produção e convidados famosos. O ator fez uma participação especial no longa, revivendo Magno, um dos filhos da personagem icônica de Regina Casé(70), interpretada por ela na novela Amor de Mãe (2019). Em entrevista a CARAS Brasil, o artista revela que precisou se desdobrar entre as gravações de Fuzuê e Dona Lurdes e comemora retorno da matriarca e seus filhos. “Família de pé, vivendo de novo”, destaca.

Enquanto ainda estava no ar como o vilão Pascoal, de Fuzuê, Cazarré recebeu o convite para uma participação especial em Dona Lurdes, o filme - comédia do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 28. “Foi uma coisa bem rápida. E quando fui, já estava acontecendo. Só lamentei porque estava no meio de Fuzuê, então não pude ter uma participação maior. Não seria muito maior, mas um pouquinho maior, e também não pude mudar muito o visual (por conta do personagem Pascoal). A gente só meio que diminuiu o grisalho e fomos trabalhar", conta.

"Gostaria muito de ter trabalho um pouquinho mais com a Regina. , mas fiquei muito feliz de participar. Foi a celebração de uma novela muito gostosa de fazer, uma novela que ficou com um gostinho amargo na boca, porque a pandemia a dividiu no meio; uma novela que vinha crescendo, gostosa de fazer. Foi muito bom reunir o pessoal, dar um abraço e um beijo de novo e botar essa família de pé, vivendo de novo”, completa.

PANDEMIA DA COVID-19

As gravações da novela Amor de Mãe, que estreou em 2019, precisaram ser canceladas assim que veio à tona a pandemia da Covid-19, no início de 2020. Após um longo período sem pisar nos estúdios, o elenco e a produção da trama voltaram à ativa, mas seguindo uma rigorosa rotina de cuidados para evitar uma contaminação. “Gravamos no auge dos protocolos. Entrava, tomava um banho de álcool em gel, passava álcool em gel em tudo, capa, capote que depois era jogado fora. Também higienizava celular, colocava acrílico entre um ator e outro... Uma coisa meio distópica, como se estivéssemos em um filme futurista estranho, sabe? Ao mesmo tempo, uma novela que eu estava amando de paixão fazer”, relembra.

“Adorava fazer o Magno! A relação dele com a filha (Leila, da atriz Arieta Corrêa) era linda, com a Dona Lurdes era maravilhosa, era um exemplo bom de família unida, que se amava e que vencia, ultrapassava obstáculos. Tenho, realmente, um carinho muito grande pela novela. E adorei colocar o Magno de pé novamente. Foi muito gostoso encontrar a galera no set. O Chay (Suede), que amo de paixão, a Regina, Thiaguinho (Thiago Martins), uma figura, a Jéssica (Ellen)... Então foi muito bom ver essa turma de novo”, completa o ator, acrescentando que o público pode esperar boas risadas do filme. “Ainda trazendo a dona Arlete Salles, gigante? Acho que darão boas gargalhadas”, emenda.

Juliano Cazarré com parte do elenco do filme - Divulgação/TV Globo/Lucas Teixeira

DUAS PRODUÇÕES: 'CORRERIA'

E sobre o ritmo de gravação entre cinema e TV, Cazarré pontua: “Este filme foi gravado quase que em ritmo de novela, superintenso. Em alguns dias, gravávamos várias cenas, correria total, figurino... Aconteceu uma vez, de eu ter que gravar lá o dia inteiro e depois, fim de tarde, quase noite, correr para gravar Fuzuê. Foi puxado, mas acho que foi um glamour diferente, sabe?”.

O ator ainda explica como se desdobrava para dar conta de duas produções ao mesmo tempo. “Correria (risos). Dá um pouco de medo de errar, de não acertar e de não chegar no tom do Magno. Fuzuê, eu estava fazendo há vários meses, então o Pascoal vivia sozinho já (risos). Mas o Magno, não. Não tive muito tempo para me preparar, para resgatá-lo, então foi meio doido. Mas com um monte de amigo, de craques em campo, um monte de camisa 10 junto, sempre o jogo sai redondo”, destaca.

TRABALHO x PAI x MARIDO

Além dessa rotina intensa de trabalho, com muito amor e dedicação, Juliano Cazarré também precisa se empenhar no papel de pai e marido. Ele é casado com Leticia e eles têm seis filhos: Vicente (14), Inácio (11), Gaspar (3), Maria Madalena (2), Maria Guilhermina (1) e o caçulinha Estevão, que nasceu no dia 2 deste mês.

O ator revela que conciliar os dois lados não é uma tarefa difícil. “Porque gosto muito, tenho muito prazer. É cansativo, todos os dias vou dormir cansado, mas quando deito na cama cansado, acho que fiz tudo certo. Digo: bom, fiz tudo o que tinha para fazer e é isso mesmo. Às vezes, estou lá, super de noite, botei as crianças para dormir, mas depois descubro que tem uma máquina inteira de roupa lavada e que ninguém pendurou. Tiro forças do fundo, vou lá e estendo as roupas. Mas é a sensação de dever cumprido. E eu acho que a coisa mais bonita que a gente tem para fazer é cuidar bem dos nossos filhos, criar a nova geração. É cansativo, mas faço com prazer e alegria”, finaliza.