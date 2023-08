Irmã de Sandra Bullock fala sobre a morte do cunhado: 'Doença cruel'

Irmã de Sandra Bullock se pronuncia sobre a tristeza com a morte do cunhado, que era namorado da atriz

Nesta semana, a atriz Sandra Bullock perdeu o seu namorado, Bryan Randall, que morreu no último final de semana aos 57 anos. Agora, a irmã da artista, Gesine Bullock-Prado, lamentou a morte precoce do cunhado, que partiu em decorrência das complicações da doença chamada ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

“Estou convencida de que Bry encontrou o melhor local de pesca no céu e já está lançando sua isca em rios caudalosos em parceria com salmões. ELA é uma doença cruel. Há algum conforto em saber que ele teve os melhores cuidados na minha irmã incrívle e no grupo de enfermeiros que ela reuniu e que a ajudaram a cuidar dele em casa. Descanse em paz, Bryan. Em vez de flores, por favor, doe para a ALS (Association and Massachusetts General Hospital)”, disse ela nas redes sociais.

Sandra Bullock e Bryan Randall assumiram o namoro em 2015. A morte dele foi anunciada pela família em um comunicado oficial. “É com grande tristeza que compartilhamos que, em 5 de agosto, Bryan Randall faleceu pacificamente após uma batalha de três anos contra a ELA. Bryan escolheu que sua jornada contra a ELA seria seria e aqueles que cuidaram dele fizeram o possível para honrar o seu pedido. Somos imensamente gratos aos incansáveis médicos que navegaram conosco nesta doença e às incríveis enfermeiras que se tornaram colegas de quarto, muitas vezes sacrificando suas próprias famílias para estar com a nossa. Neste momento, pedimos privacidade para lamentar e aceitar a possibilidade de dizer adeus ao Bryan”, informaram.

Quem era Bryan Randall?

Bryan Randall era fotógrafo. Ele conheceu a atriz ao ser contratado para ser contratado para trabalhar no aniversário de Louis, um dos filhos da atriz. Tudo aconteceu em 2015 e naquele mesmo ano o namoro vazou na imprensa. Na época, fizeram a primeira aparição oficial no casamento de Jennifer Aniston com Justin Theroux.

Quando assumiu o romance, ela se declarou ao bonitão. "Encontrei o amor da minha vida. Temos filhos lindos. É a melhor coisa do mundo", disse a atriz na época toda apaixonada. Em outra entrevista, ela exaltou as qualidades do namorado.

"Ele é o exemplo que eu gostaria que meus filhos tivessem. Tenho um parceiro que é muito cristão e há duas maneiras diferentes de ver as coisas. Nem sempre concordo com ele e ele nem sempre concorda comigo. Mas ele é um exemplo mesmo quando não concordo com ele."