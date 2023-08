Bryan Randall: quem era o amor de Sandra Bullock que morreu 3 anos após doença rara

Bryan Randall: quem era o amor de Sandra Bullock; namorado da atriz morreu aos 57 anos neste final de semana

A morte de Bryan Randall, namorado de Sandra Bullock, virou assunto entre os fãs de todo o mundo. Isso porque os dois estavam juntos há oito anos e viviam um relacionamento feliz. A notícia surpreendeu porque não se sabia que estava doente.

Há pelo menos dois anos, atriz de Gravidade e Bird Box, paralisou a carreira. No comunicado enviado à imprensa, os familiares lembrar que ele decidiu não expor a ELA, Esclerose Lateral Amiotrófica. A doença afeta o sistema nervoso e causa perda progressiva das funções motoras.

“Bryan escolheu desde cedo manter sua jornada com a ELA privada e aqueles de nós que cuidamos dele fizeram o possível para honrar seu pedido”, disse a família que ainda agradeceu aos médicos pelos cuidados durante os momentos mais delicados.

"Somos imensamente gratos aos incansáveis médicos que navegaram conosco pela paisagem desta doença e às incríveis enfermeiras que se tornaram nossas colegas de quarto, muitas vezes sacrificando suas próprias famílias para estar com as nossas", acrescentou sua família.

Quem era Bryan Randall?

Bryan Randall era fotógrafo. Ele conheceu a atriz ao ser contratado para ser contratado para trabalhar no aniversário de Louis, um dos filhos da atriz. Tudo aconteceu em 2015 e naquele mesmo ano o namoro vazou na imprensa. Na época, fizeram a primeira aparição oficial no casamento de Jennifer Aniston com Justin Theroux.

Quando assumiu o romance, ela se declarou ao bonitão. "Encontrei o amor da minha vida. Temos filhos lindos. É a melhor coisa do mundo", disse a atriz na época toda apaixonada. Em outra entrevista, ela exaltou as qualidades do namorado.

"Ele é o exemplo que eu gostaria que meus filhos tivessem. Tenho um parceiro que é muito cristão e há duas maneiras diferentes de ver as coisas. Nem sempre concordo com ele e ele nem sempre concorda comigo. Mas ele é um exemplo mesmo quando não concordo com ele."

Morte anunciada pela família

Morreu neste final de semana o fotógrafo Bryan Randall, namorado de Sandra Bullock. Ele não resistiu às complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença rara que é muitas vezes fatal.

Os dois namoravam há oito anos. A morte foi anunciado em um comunicado enviado à imprensa pela família. A informação só foi confirmada nesta segunda-feira, 7, e deixou os fãs da vencedora do Oscar perplexos.