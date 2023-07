Intérprete da Barbie, Margot Robbie relembra pegadinha em babá: “Dramática”

A atriz Margot Robbie, que vive a Barbie em novo live-action, relembrou pegadinha assustadora que fez em babá na infância

Nesta sexta-feira, 21, o filme da Barbie já chegou em todos os cinemas do mundo! Quem interpreta a icônica boneca loira no filme dirigido por Greta Gerwig é a atriz Margot Robbie. Durante uma das entrevistas para divulgar o filme, a atriz indicada ao Oscar relembrou uma pegadinha que fez em sua babá quando era criança.

“Nós encontramos uma nova babá, e eu queria a minha antiga, Talia. Ela tinha 16 anos e eu a achava tão legal”, começou contando Margot para o programa “Zoe Ball Breakfast Show” da rádio britânica BBC 2.

Acompanhada de Ryan Gosling, que interpreta Ken no filme que chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 20, Margot contou: “Então conseguimos essa senhora muito mais velha, e eu não estava feliz com isso. Então, ela me mandou tomar banho e eu não queria. Ela era muito rabugenta e eu pensei: ‘vou mostrar pra você’”.

Para surpresa de Ryan e da apresentadora, a estrela do filme “Aves de Rapina” revelou seu plano maquiavélico: “Então eu peguei uma faca grande de cozinha e ketchup. Eu me esparramei pelada nos azulejos do banheiro, coberta de ketchup, com a faca jogada. E esperei por cerca de 45 minutos até ela me achar. Mas valeu a espera”.

A reação da pobre babá foi exatamente como Robbie esperava. “Ela saiu gritando da casa?”, questionou a apresentadora. E a estrela confirmou: “Oh sim”. E Ryan Gosling ainda adicionou: “Você fingiu sua própria morte”.

Mas esta não foi a única vez que a atriz encenou uma tragédia na infância. A atriz e produtora ainda contou um outro causo: “Uma vez eu também treinei uma queda cômica na escadaria do cinema, no shopping center onde eu morava, e as pessoas começaram a chamar uma ambulância. Então, eu acho que eu era uma criança dramática”.

Jornada ao sucesso!

Estrelando diversos filmes de sucesso como “O Lobo de Wall Street”, “Aves de Rapina” e “Esquadrão Suicída”, é difícil imaginar que Margot Robbie teve uma jornada árdua para chegar ao patamar em que está.

A estrela é filha de um grande produtor rural da Austrália e uma fisioterapeuta, que acabaram se separando quando ela tinha apenas cinco anos. Durante a adolescência, Margot começou a estudar teatro e, nessa mesma época, passou a trabalhar nos mais diversos empregos para sobreviver, como faxineira, atendente de bar e até chegou a servir lanches no Subway.