Quem é a atriz do filme da Barbie? Margot Robbie já foi faxineira

A atriz Margot Robbie, estrela do filme da Barbie, nasceu na Austrália e já foi indicada ao oscar

Tendência nas redes sociais, o filme Barbie está gerando uma grande expectativa por todo o mundo. Estrelado pela atriz Margot Robbie (33), o longa-metragem chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20) e promete provocar um misto de emoções. Mas o que todos querem saber, é quem está por trás do rostinho da boneca mais popular do planeta?

A atriz em questão é Margot Robbie, uma australiana que já foi indicada ao Oscar. Ela é uma das personalidades mais aclamadas da nova geração e conta com uma série de sucessos em seu currículo.

Antes de estrelar filmes como O Lobo de Wall Street, Esquadrão Suicida, Eu, Tonya e A Lenda de Tarzan, Margot trabalhou bastante para conquistar o estrelato. A famosa até mesmo chegou a fazer faxinas.

A atriz é filha de um grande produtor rural da Austrália e uma fisioterapeuta, que acabaram se separando quando ela tinha apenas cinco anos. Por conta disso, ela cresceu com pouquíssimo contato com o pai.

Durante a adolescência, Margot começou a estudar teatro e, nessa mesma época, passou a trabalhar nos mais diversos empregos para sobreviver, como faxineira, atendente de bar e até chegou a servir lanches no Subway, empresa de fastfood.

Seu primeiro trabalho de destaque foi na série The Elephant Princess, produção infantil a qual contracenou com Liam Hemsworth. Logo depois ela conseguiu uma vaga no elenco da novela australiana Neighbours, produção que está no ar desde 1985.

O ótimo desempenho artístico de Margot a fez conquistar papéis em produções de Hollywood. Há pouco mais de 10 anos ela vem desenvolvendo trabalhos marcantes no cinema dos Estados Unidos. Seu principal destaque aconteceu em 2013, no filme O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese.

No longa, ela interpreta a mulher de Leonardo DiCaprio. Desde então ela foi indicada ao Globo de Ouro e ao SAG por duas vezes. No entanto, sua aclamação veio por seu trabalho no filme Eu, Tonya, o qual foi indicada ao prêmio principal do Oscar, como Melhor Atriz.

Além de chamar atenção como atriz, Margot também é elogiada por seu trabalho como ativista dos direitos humanos. Ela já foi nomeada como uma das cem pessoas mais influentes do mundo após se posicionar fortemente pelos direitos das mulheres e pessoas LGBTQIAP+.

Em 2014, a artista fundou a produtora LuckyChap Entertainment, a qual promove trabalhos que envolvem histórias sobre mulheres. A empresa, inclusive, costuma trabalhar com equipes que têm maioria feminina.