Aline Wirley e Igor Rickli incorporam Barbie e Ken em novo vídeo: “Nos rendemos”

Aline Wirley e Igor Rickli entram para tendência e encantam seguidores ao posarem vestidos de Barbie e Ken

A cantora e ex-BBB Aline Wirley e o ator Igor Rickli encantaram seus seguidores nas redes sociais ao aderirem ao universo cor-de-rosa nesta quinta-feira, 20! Com o lançamento do filme da boneca mais famosa do mundo, o casal apaixonado decidiu incorporar os personagens Barbie e Ken em um vídeo publicado no Instagram.

Nas imagens, Igor aparece vestido com um terno rosa claro, além de uma camiseta com a estampa da boneca. Aline também saiu do tradicional e apostou em um terno rosa pink, além de uma camiseta na mesma cor e um sutiã brilhante como sobreposição. Estilosos, o casal desfilou de mãos dadas e trocou um beijão durante o vídeo.

“Hi Barbies… Nos rendemos a trend”, o ator legendou a publicação e marcou a equipe responsável pelo look. Nos comentários, os seguidores aprovaram a combinação: “Com todo respeito Aline, esse Ken…”, uma admiradora se derreteu. "Definição de maravilha", disse mais uma. “Esse casal é sem palavras, só faltou o filho com a roupa igual do pai”, uma terceira pediu.

Vale lembrar que recentemente, o filho de Aline Wirley e Igor Rickli, o pequeno Antônio, de apenas 8 anos, se tornou alvo de críticas nas redes sociais por conta de suas roupas. Isso porque o menino apareceu usando uma camiseta mais curta, no estilo de cropped, em um vídeo de dança com a mãe e com uma amiga.

Aline Wirley defende seu filho após críticas para a roupa do menino:

A atriz e ex-BBB Aline Wirley saiu em defesa do seu filho, Antônio, fruto do casamento com Igor Rickli, após o menino ser alvo de comentários nas redes sociais por conta de uma peça de roupa. Em um texto no Instagram, Wirley afirmou que cria o filho para ser feliz e que não limita as escolhas dele; confira o pronunciamento.