Heath Ledger: relembre como foi a morte do ator de cinema

Filme de Heath Ledger, '10 Coisas Que Eu Odeio em Você' é exibido na Sessão de Sábado, da Globo. Relembre como foi a morte do astro do cinema

Neste sábado, 5, a TV Globo exibe o filme '10 Coisas Que Eu Odeio Em Você' na Sessão de Sábado. A atração é protagonizada pelo ator Heath Ledger, que faleceu em 2008, quando tinha apenas 28 anos. Com a exibição do filme, relembre como foi a morte do ator e o que aconteceu com a filha dele:

O ator Heath Ledger morreu em janeiro de 2008. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no dia 22 de janeiro. Na época, a causa da morte foi declarada como overdose acidental de medicamentos. Os exames revelaram que ele tomou analgésicos e remédios para ansiedade e para insônia.

Na época, ele interpretava o vilão Coringa no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas e a preparação para o projeto mexeu com o artista, diziam as fontes na época. Inclusive, ele ganhou um Oscar póstumo pela sua atuação em Batman. Além disso, ele enfrentava problemas na vida pessoal. Ele tinha acabado de se separar da atriz Michelle Williams, com quem teve uma filma, Matilda, que, hoje em dia, já está com 17 anos.

Herança de Heath Ledger

O ator Heath Ledger deixou uma herança estimada no valor de US$ 16 milhões – cerca de R$ 75 milhões. Ele tinha feito um testamento no ano de 2003, deixando a sua fortuna para seus pais e suas irmãs. Porém, o documento foi contestado após a morte dele porque não dava os direitos para a filha dele – que nasceu depois do registro do testamento.

Com isso, a família do ator decidiu abrir mão de toda a herança e passar todos os bens dele para o nome da filha dele, Matilda, mas esse processo demorou algum tempo. “A nossa família deu tudo para a Matilda. Ela é a nossa prioridade absoluta e a Michelle é parte integral da nossa família”, disse o pai dele, Kim Ledger, na época.