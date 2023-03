Apartamento onde Heath Ledger morreu é vendido por quantia milionária

Ator Heath Ledger, mundialmente conhecido por viver Coringa, vilão do Batman, morreu em 2008

O apartamento no qual o ator Heath Ledger (1979-2008) foi encontrado morto foi vendido por US$14,25 milhões. Localizado em Nova York, nos Estados Unidos, o loft de Manhattan tinha sido alugado pelo artista, que ficou mundialmente conhecido por viver o vilão Coringa, do filme Batman: O Cavaleiro das Trevas, por US$25 mil, e acabou passando um bom tempo fechado.

Heath foi encontrado morto no apartamento em janeiro de 2008, aos seus 28 anos, no auge de sua carreira. O personagem foi seu papel final e um dos principais motivos da morte do ator, que acabou enlouquecendo por interpretar o Coringa. O artista faleceu devido a uma intoxicação acidental de remédios prescritos.

15 anos depois de sua morte, o prédio onde está localizado o apartamento, que foi construído em 1873, foi transformado em um condomínio e reformado com dois andares. O loft onde Heath Ledger viveu conta com três quartos e três banheiros, sendo que um deles é inteiramente feito de mármore, com piso plano aberto e uma sala enorme.

Heath Ledger deixou para trás uma filha, Matilda, que hoje tem 17 anos de idade, fruto de seu relacionamento com Michelle Williams.

Joaquin Phoenix vence SAG Awards e homenageia Heath Ledger

No ano de 2020, o ator Joaquin Phoenix (48) ganhou o SAG Awards por sua atuação como Coringa no filme de mesmo nome, que representava uma nova face do tão famoso personagem, que ganhou o coração dos espectadores ao ser vivido por Heath Ledger. E durante seu discurso, ele homenageou Ledger.

“Estou de pé aqui aos ombros do meu ator favorito Heath Ledger. Então, obrigado, boa noite”, disse o ator. Phoenix levou também o Globo de Ouro de Melhor Ator e o Oscar de Melhor Ator pela forma incrível que deu vida ao personagem.

