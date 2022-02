Gloria Pires e Maisa Silva surgem juntas nos bastidores do filme 'Desapega!': ''Lembranças das gravações''

Gloria Pires e Maisa Silva surgiram juntas durante os bastidores do filme 'Desapega!', que em breve estará nos cinemas

Na última terça-feira, 8, Gloria Pires (58) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores do filme Desapega!, onde atua ao lado de Maisa Silva (19).

A atriz publicou um clique onde ela aparece ao lado da colega de elenco, enquanto elas contracenavam, toda caracterizada como suas personagens.

Na legenda, ela lembrou com carinho das gravações do longa: "Difícil desapegar das lembranças das gravações quando a gente ama o filme e as companhias… Desapega! com a minha querida Maisa!". Maisa não perdeu tempo e logo respondeu à amiga: "Que saudade!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindas!", disse um. "Já estou doida para assistir! Está incrível, tenho certeza!", escreveu outro. "Duas rainhas!", falou um terceiro.

Confira o clique de Gloria Pires e Maisa nos bastidores do filme Desapega!: