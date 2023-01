Globo de Ouro 2023: Veja os looks dos famosos no tapete vermelho

Depois de edição cancelada em 2022, o Globo de Ouro volta com tudo e abre calendário de tapetes vermelhos de Hollywood

Nesta terça-feira, 10, volta a acontecer uma das principais premiações da televisão e do cinema: o Globo de Ouro! Depois da edição cancelada de 2022, o prêmio abre novamente a temporada de premiações do ano. A festa que acontece em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, é organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

O Globo de Ouro tem a intenção de destacar as principais produções e os talentos do cinema e da televisão no ano, contando também com prêmios para artistas musicais que possuem trilhas sonoras especiais de lançamentos importantes.

Veja os looks das principais estrelas da noite que estarão presentes no prêmio de cinema e televisão

Uma das primeiras celebridades a pisar no famoso tapete vermelho foi o consagrado diretor Tim Burton (64), que vive grande momento com a série Wandinha. A atriz Jamie Lee Curtis (64), marcada pela franquia Halloween e que estrelou Halloween Ends no ano de 2022, também marcou presença.

Tim Burton - Créditos: Getty Images

Jamie Lee Curtis - Créditos: Getty Images

A atriz Kaley Cuoco (37), famosa por papéis em séries como The Big Bng Theory e The Flight Attendant, que recentemente anunciou sua primeira gravidez, também esteve presente no tapete vermelho. O ator Sebastian Stan (40), que ganhou notoriedade ao viver o Soldado Invernal no Universo Marvel, mas que chamou a atenção no ano de 2022 por sua atuação em Pam & Tommy, posou elegante no red carpet.

Kaley Cuoco - Créditos: Getty Images

Sebastian Stan - Créditos: Getty Images

Outro ator do universo de super-heróis que marcou presença foi Paul Dano (38), que viveu o vilão do filme The Batman. Bob Odenkirk (60), muito elogiado por sua atuação em Better Call Saul, também desfilou para as lentes dos fotógrafos.

Paul Dano - Créditos: Getty Images

Bob Odenkirk - Créditos: Getty Images

Grande estrela do momento com uma das séries mais elogiadas do ano, Jeremy Allen White (31), protagonista da aclamada The Bear, onde vive o cozinheiro Carmy, também abrilhantou o tapete cheio de famosos da noite.

Jeremy Allen White - Créditos: Getty Images

O comediante e ator já consagrado Eddie Murphy (61) e o muito admirado pelos fãs brasileiros, o ator Tyler James Williams (30), chegaram elegantérrimos para o evento.

Tyler James Williams e Eddie Murphy - Créditos: Getty Images

Conhecido por sua elegância e looks extravagantes, o ator e diretor Billy Porter (53) chegou arrasando! Com um terno-vestido rosa, o famoso roubou os olhares e a atenção dos fotógrafos no local. As atrizes Viola Davis (57) e Anya Taylor-Joy (26) também marcaram presença no tapete vermelho com muita elegância em looks discretos mas tão lindos quanto.

Bobby Porter - Créditos: Getty Images

Viola Davis - Créditos: Getty Images

Anya Taylor-Joy - Créditos: Getty Images

A grande estrela do momento e que chama atenção de todos por todos os lugares por onde passa, a atriz Jenna Ortega (20), também chegou arrasando no tapete vermelho. Com um vestido todo bege e com recortes em sua barriga, a protagonista de Wandinha deu o que falar!

Jenna Ortega - Créditos: Getty Images

A atriz e cantora Selena Gomez (30), que vem encantando seus fãs e os espectadores com sua personagem na série Only Murders in the Building, também ebanjou beleza e elegâncai ao surgir no evento. Além dela, o ator Austin Butler (31), que arrasou corações ao viver Elvis nas telonas, também deixou os fãs babando. O ator e cantor Donald Glover (39), que arrecada uma legião de fãs por suas músicas e sua atuação em Atlanta, também esteve presente na premiação de forma muito elegante.

Selena Gomez - Créditos: Getty Images

Austin Butler - Créditos: Getty Images

Donald Glover - Créditos: Getty Images

Mas quem acha que o tapete vermelho são apenas para aqueles que estão na frente das câmeras, se engana! O diretor Steven Spielberg (76) também deixou seu charme andar pelo evento. Além dele, o ator Andrew Garfield (39), que voltou a dar o que falar após sua participação em Homem Aranha: Sem volta para casa, esteve presente no red carpet de Hollywood. E a futura Barbie das telonas também esbanjou sua beleza! Margot Robbie (32) abrilhantou a noite de Los Angeles.

Steven Spielberg - Créditos: Getty Images

Andrew Garfield - Créditos: Getty Images